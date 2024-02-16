Жители Дагестана пожаловались на отказы в оформлении детских пособий

16 февраля 2024, 15:42

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Заявления для получения пособий на детей приходится подавать по нескольку раз, отказы в Ставропольском отделении Социального фонда России объясняют отсутствием необходимых документов, рассказали жители Дагестана. На рассмотрении в Ставрополе находится четыре тысячи просроченных заявлений, в связи с проволочками и отказами в оформлении пособий направлены заявления в прокуратуру, сообщили в Многофункциональном центре Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2021 года жители Дагестана жаловались, что заявки на пособие на детей от трех до семи лет рассматриваются несколько месяцев, а сами выплаты приходят с задержками. Задержки выплат возникли из-за дефицита средств в бюджете, пояснило тогда Минтруда Дагестана.

Жители Дагестана сообщили о многочисленных случаях отказа в выплате детских пособий. Отказы под любыми предлогами начались после того, как функции оформления пособий были переданы в Ставропольское отделение Социального фонда России. Причиной отказа называют, в том числе, недостоверную информацию, переданную через дагестанский МФЦ, сообщил "Черновик" в своем Telegram-канале

Факты отказов подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" жители Дагестана.

Аида рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что подавала заявление на единовременные выплаты на троих несовершеннолетних детей. Она уточнила, что ей шесть раз приходили отказы, заявление подано в седьмой раз.

"То им не доходила справка о минимальном размере оплаты труда, потом нашу семью не посчитали многодетной. В дагестанском СФР сказали, ничего не могут сделать. Дозвониться до Ставропольского СФР, где оформляют выплаты, не смогла", - говорит Аида.

Марьям рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что через Госуслуги оформляла на ребенка универсальное пособие, так как в январе наступило время его обновить. "На рассмотрении заявление было больше 20 дней, потом пришел отказ. Второй раз тоже отказ, сейчас подала в третий. Причина - нет факта достоверных данных регистрации брака с мужем. Хотя мы зарегистрировали брак в 2021 году, соответствующая справка была приложена", - отметила она.

В Многофункциональном центре (МФЦ) Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что к ним поступают многочисленные обращения по нарушению установленных сроков и массовому отказу в назначении единого пособия дагестанским семьям без указания обоснованных причин.

"Одной из причин значится отсутствии сведений об ИНН, что является незаконным и нарушает права заявителей. На сегодняшний день на рассмотрении СФР по Ставропольскому краю находятся более 4 тысяч просроченных материалов, ответы по которым в адрес МФЦ Дагестана и его филиалов не поступили", - сообщил представитель МФЦ.

Он проинформировал, что от дагестанского МФЦ поданы заявления в органы прокуратуры Ставропольского края и РФ, в защиту прав семей, претендующих на получение соцвыплат. Заявления с требованием проверить законность отказов в предоставлении социальных выплат направлены также в Социальный фонд России и СФР Ставропольского края.

"МФЦ Дагестана обратился к уполномоченному по правам ребенка России с просьбой принять меры, для обеспечения возможности получения социальных выплат семьям, имеющим детей", - рассказали в МФЦ республики.

Юрист Магомед Абакаров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в случае отказа в начислении пособий и иных социальных выплат, гражданин должен подать жалобу на решение или бездействие территориальных органов СФР, и их должностных лиц.

"Можно также написать заявление в прокуратуру. Если жалоба будет удовлетворена, все выплаты будут произведены за положенный по закону срок", - говорит юрист.

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