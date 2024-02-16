Соучастники убийства юноши под Каякентом остались в деле свидетелями

16 февраля 2024, 03:24

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Независимая экспертиза подтвердила, что в убийстве 19-летнего Магомед-Али Султанова участвовал не один человек, но двое соучастников преступления проходят по делу лишь в качестве свидетелей, заявил представитель потерпевших. Отец убитого рассказал о давлении со стороны силовиков, которые опасаются новых беспорядков в селе из-за несправедливости следствия и судебного разбирательства.

"Кавказский узел" писал, что дело об убийстве 19-летнего Магомед-Али Султанова с лета 2023 года рассматривается судом, однако по нему проходит лишь один обвиняемый. Защита требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение, чтобы рассматривать преступление как убийство по предварительному сговору.

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент близ Каякента обвиняемый нанес множество ударов ножом местному жителю Магомед-Али Султанову, от ранений тот скончался на месте. По версии Следкома, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека. 24 ноября 2022 года близкие убитого юноши провели сход, заявив, что участники нападения пытаются избежать наказания.

Суд практически закончил допрос свидетелей по делу об убийстве Султанова, сообщил “Кавказскому узлу” адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы родителей убитого. «Мы не будем возражать, если суд решит не допрашивать остальных свидетелей», - отметил он.

Главной проблемой следствия и судебного разбирательства по делу об убийстве Магомед-Али Султанова он назвал тот факт, что как минимум двое причастных к преступлению избежали ответственности. Саидов напомнил, что в убийстве обвиняется только один человек, хотя есть доказательства, что в нем участвовали как минимум трое. «Остальные двое выступили исключительно в качестве свидетелей», - подчеркнул он.

Факт, что убийца был не один, подтвердила заказанная Саидовым независимая экспертиза: удары Султанову наносили не только ножом, но и отверткой. По словам юриста, официальные эксперты отказались признать такой характер травм на теле убитого. «Кроме того, существует видеозапись, где видны все участники», - заявил представитель потерпевших.

Саидов изложил предысторию преступления: по его словам, на запланированную для выяснения отношений встречу двух групп молодых людей пришли восемь человек. «Потом они узнали, что едет один Султанов и трое оттуда ушли, но Султанов приехал не один, а с товарищем. Тогда трое били - и в итоге убили его, а остальные двое избивали его товарища, которого спасли проезжавшие мимо люди», - пояснил юрист.

Адвокат уверен, что следователи отказываются признавать свою ошибку, опасаясь наказания, а суд выступает на стороне следствия. «Если будет доказано, что там был не один убийца, а три, а суд и следствие это упустили, то полетят головы. Наше главное и основное требование – чтобы все виновные в преступлении понесли наказание», - подчеркнул адвокат.

Саидов особо отметил, что если соучастники преступления смогут избежать наказания по закону, следует ожидать нового кровопролития. «Это может привести к новым убийствам в селе: у погибшего остались братья, и с учетом специфики нашего региона вполне может вспыхнуть кровная месть», - указал он.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Адвокаты подсудимого, по словам, Ильяса Саидова, не только избегают общения, но и провоцируют конфликты на каждом заседании, создавая повод закрыть процесс от общественности. «Они очень хотят закрытого процесса. чтобы никто не узнал об этом беспределе», - резюмировал представитель потерпевших.

Отец убитого Ильямин Султанов рассказал «Кавказскому узлу», что родственники убийц его сына не пытались примириться с ним. Вместе с тем они не пытались прибегать к давлению, чтобы семья Султановых отказалась от требования наказать всех виновных.

«Кто они такие, чтобы давить? А вот со стороны Следственного комитета давление было: вызывали, угрожали объявить экстремистом, если начнется что-то - ведь у нас люди собрались, перекрыли федеральную дорогу в знак протеста против этой несправедливости, даже хотели сжечь дома этих семей. Я не позволил этого и другим сказал, чтобы не трогали братьев и сестер (предполагаемых убийц), - они же лично ни в чем не виноваты», - подчеркнул Султанов.

Ранее один из жителей Каякента рассказал "Кавказскому узлу", что Магомед-Али Султанов был на хорошем счету среди родных и друзей. По его информации, родственники нападавших пытались подкупить родителей друга погибшего, чтобы тот никого не опознал.

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