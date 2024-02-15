Родные и защита заявили о тяжелом состоянии Мамаладзе

15 февраля 2024, 23:34

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Священник Георгий Мамаладзе парализован, ему требуется длительное лечение, сообщил его брат. Для досрочного освобождения по состоянию здоровья было получено согласие пострадавшей стороны - секретаря главы Грузинской православной церкви, подчеркнула адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 февраля священник Георгий Мамаладзе, отбывавший девятилетний срок по делу о покушении на секретаря главы Грузинской православной церкви, вышел на свободу после семи лет заключения. Омбудсмен Грузии и неправительственная организация "Центр социальной справедливости" удовлетворены досрочным выходом на свободу Мамаладзе.

Диакон Георгий Мамаладзе был признан виновным в попытке убийства секретаря-референта главы Грузинской православной церкви. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил его к девяти годам тюрьмы. Осужденный не признал своей вины. В январе 2020 года правозащитники раскритиковали президента Грузии Саломе Зурабишвили за отказ включить Мамаладзе в список помилованных по случаю Рождества. В конце 2022 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал нарушение презумпции невиновности Мамаладзе.

Протоиерей Георгий Мамаладзе был освобожден из заключения поздним вечером 14 февраля. Его вынесли из тюрьмы на носилках и он отправился домой на скорой помощи, в связи с тяжелым состоянием здоровья.

"На протяжении пяти лет я говорил об ухудшении его (Георгия Мамаладзе) состояния здоровья, что он прикован к постели. Большая вероятность, что в ближайшее время встанет необходимость его перевода на лечение за границу. На первом этапе необходимо его поставить на ноги, он парализован, началась атрофия мышц", - сказал в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи" брат Мамаладзе .

По его словам, Георгий Мамаладзе во время судебных процессов передвигался самостоятельно и свободно. Однако предъявленные ему обвинения его сломили физически. Он хочет доказать невиновность ради своих троих детей.

При досрочном освобождении Мамаладзе комиссия рассматривала ряд вопросов. В частности,оценили его поведение в исправительном учреждении, риски повторного преступления, состояние здоровья, но главным было согласие на освобождение пострадавшей стороны – секретаря Каталикоса-Патриарха Шорены Тетруашвили, рассказала адвокат неправительственной организации "Центр социальной справедливости", представляющей интересы Мамаладзе, Кетеван Чутлашвили.

"Состояние здоровья Мамаладзе довольно тяжелое и после освобождения его ждет серьезный процесс реабилитации. Мы обращались в суд и просили отсрочить исполнение наказания в связи с состоянием здоровья, а в исправительном учреждении не могли его адекватно лечить. Заключение экспертизы по состоянию здоровья выявило необходимость хотя бы временно освободить для прохождения лечения", - сказала она в эфире телекомпании "Пирвели".

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