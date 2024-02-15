Правозащитники приветствовали решение освободить Георгия Мамаладзе

15 февраля 2024, 13:43

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Омбудсмен Грузии и неправительственная организация "Центр социальной справедливости" удовлетворены досрочным выходом на свободу священника Георгия Мамаладзе, отбывавшего наказание по делу покушении на секретаря главы Грузинской православной церкви.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 февраля священник Георгий Мамаладзе, отбывавший девятилетний срок по делу о покушении на секретаря главы Грузинской православной церкви, вышел на свободу после семи лет заключения.

Народный защитник высоко оценил факт освобождения протоиерея Георгия Мамаладзе. Около трех месяцев назад Леван Иоселиани обратился к министру юстиции Георгию Мамаладзе с рекомендацией обсудить вопрос о досрочном освобождении, говорится в релизе аппарата омбудсмена Грузии, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Народный защитник приветствует применение льготного механизма в отношении осужденного Георгия Мамаладзе", - говорится в релизе. В документе отмечается, что в отчетах Народного защитника постоянно говорилось о тяжелом состоянии здоровья Георгия Мамаладзе, и что он не мог получить надлежащую медицинскую помощь в полном объеме.

Георгий Мамаладзе с февраля 2019 года находился в тюремной больнице. У него парализована правая сторона тела, он не может передвигаться самостоятельно. В феврале-марте 2020 года адвокат Мамаладзе добивалась его госпитализации и отсрочки исполнения приговора, но суд заключил, что состояние заключенного не мешает ему отбывать наказание.

НПО "Центр социальной справедливости" также отреагировала на освобождение диакона Георгия Мамаладзе.

В ходе процесса, а также в период содержания под стражей Мамаладзе НПО оказывала юридическую помощь Мамаладзе. Правозащитники отметили, что состояние здоровья диакона ухудшилось в 2019 году и в этот период он находился в исправительном учреждении. «Несмотря на тяжелое состояние его здоровья и сложность проведения адекватного лечения в тюремных условиях, даже после ряда наших апелляций суды не приняли решения об отсрочке его приговора», - говорится в заявлении.

Мамаладзе оставалось 1 год и 9 месяцев для полного отбывания наказания.

Напомним, диакон Георгий Мамаладзе был признан виновным в попытке убийства секретаря-референта главы Грузинской православной церкви. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил его к девяти годам тюрьмы. Осужденный не признал своей вины. В январе 2020 года правозащитники раскритиковали президента Грузии Саломе Зурабишвили за отказ включить Мамаладзе в список помилованных по случаю Рождества. В конце 2022 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал нарушение презумпции невиновности Мамаладзе.

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