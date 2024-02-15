15 февраля 2024, 01:19

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Священник Георгий Мамаладзе, отбывавший девятилетний срок по делу о покушении на секретаря главы Грузинской православной церкви, вышел на свободу после семи лет заключения и находится в кругу семьи.

Как писал "Кавказский узел", диакон Георгий Мамаладзе был признан виновным в попытке убийства секретаря-референта главы Грузинской православной церкви. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил его к девяти годам тюрьмы. Осужденный не признал своей вины. В январе 2020 года правозащитники раскритиковали президента Грузии Саломе Зурабишвили за отказ включить Мамаладзе в список помилованных по случаю Рождества. В конце 2022 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал нарушение презумпции невиновности Мамаладзе.

Георгий Мамаладзе с февраля 2019 года находился в тюремной больнице. У него парализована правая сторона тела, он не может передвигаться самостоятельно. В феврале-марте 2020 года адвокат Мамаладзе добивалась его госпитализации и отсрочки исполнения приговора, но суд заключил, что состояние заключенного не мешает ему отбывать наказание.

Протоиерей Георгий Мамаладзе освобожден из заключения поздним вечером 14 февраля, после чего вышел за пределы тюрьмы. Родные Мамаладзе пока не ознакомлены с юридическим обоснованием его освобождения, официальные органы причину досрочного освобождения также не комментировали, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Я уверен, что он освобожден не по помилованию президента Грузии. Неизвестно, на каком основании его освободили, деталей я не знаю, Могу сказать только, что в ноябре прошлого года мы подали обращение в комиссию по досрочному освобождению, получили ответ комиссии, что ей нужно три месяца, этот срок истекает 19 февраля", - сказал брат Георгия Мамаладзе Торнике, слова которого приводит грузинское информационное агентство "Интерпрессньюс".

Известно, что Георгий Мамаладзе уже находится дома в кругу семьи.

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