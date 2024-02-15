Акции в поддержку Олега Орлова* прошли в Европе

15 февраля 2024, 22:42

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В трех городах Италии и португальском Лиссабоне накануне заседания по делу против сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова* прошли пикеты с требованием прекратить преследование правозащитника, обвиненного в повторной дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 30 января стало известно, что следователь сообщил о завершении повторного следствия по делу Олега Орлова*, к обвинению правозащитника в дискредитации армии были добавлены мотивы ненависти и вражды. Орлов* отметил, что на экспертизу его статьи, которая стала основанием для появления в деле отягчающих обстоятельств, ушел лишь один день, а приведенные в ней выводы нелогичны. Первое заседание суда по делу о повторной дискредитации армии сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова* запланировано на 16 февраля в Головинском суде Москвы.

В итальянских городах Милане, Ровато, Боргорикко и Савоне, а также в португальском Лиссабоне в преддверии нового заседания по дело о дискредитации армии прошли пикеты в поддержку Олега Орлова*, сообщил сегодня сайт "Активатика".

Активисты вышли с плакатами "Мнение не преступление", "Свободу политзаключённым". Плакаты дополнялись хэштегами #отвалитеторлова* и #handsofforlov*.

Напомним, 14 декабря 2023 года в Москве суд рассматривал апелляцию на приговор Олегу Орлову*. Прокурор в суде отказался от требований, заявленных в апелляционном представлении, объяснив, что в материалах дела не указан мотив Орлова*, и потребовал отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру.

Защита призвала суд оправдать Орлова*. Суд согласился с прокурором и принял решение отменить приговор Орлову*. Адвокат сообщила, что возврат дела в прокуратуру будет обжалован в кассационной инстанции, Орлов* обвинил прокуратуру в нечестности.

"Кавказский узел" также писал, что Головинский райсуд Москвы 11 октября 2023 года приговорил Орлова* к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. Орлов* назвал неправосудным решение суда. 26 октября 2023 года он подал апелляционную жалобу на приговор. В тот же день стало известно, что прокуратура также оспорила решение суда, потребовав заменить штраф правозащитнику на три года лишения свободы.

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

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