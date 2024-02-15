Алена Агафонова оставлена под арестом по делу об осквернении "Родины-матери"

15 февраля 2024, 20:55

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Суд оставил под арестом блогера из Самары Алену Агафонову. Свою позицию суд пояснил тем, что ранее Агафонова была на свободе с обязательством о явке, но не приезжала в Волгоград на следственные действия по делу об осквернении монумента "Родина-мать зовет!".

Как писал "Кавказский узел", следствие отчиталось о задержании жительницы Самары, которая летом 2023 года сняла видео на Мамаевом кургане. На видеозаписи девушка сначала делает вид, что трогает пальцем грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" и при этом сильно смеется. Затем она падает на траву у подножия монумента. Подозреваемая принесла извинения. Блогер из Самары Алена Агафонова арестована до 10 марта за осквернение символа воинской славы (часть 4 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма"). Следствие близко к завершению, вскоре дело направят в прокуратуру и суд, сообщил представитель ведомства.

К символам воинской славы относятся любые памятники, связанные с темой Великой Отечественной войны, отметили юристы. По их мнению, хотя блогер Алена Агафонова не совершила в отношении монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде реальных действий, ее преследование вписалось в сложившуюся практику.

Волгоградский областной суд рассмотрел сегодня апелляционную жалобу на постановление Центрального районного суда Волгограда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алёны Агафоновой, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В сообщении указано, что первоначально в отношении 23-летней Агафоновой была избрана мера в в виде обязательства о явке. Несмотря на обязательство о явке, подозреваемая игнорировала требование следственных органов прибыть в Волгоград для производства следственных действий с её участием, не сообщила следователю о месте своего нахождения, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск. 7 февраля 2024 года, прибыв из Шри-Ланки в Москву, Агафонова была задержана в аэропорту Шереметьево сотрудниками полиции и ФСБ России. Во время задержания девушка пыталась скрыть следы преступления, сбросив настройки своего мобильного телефона до заводских", - сообщила пресс-служба.

Защитник Агафоновой в апелляционной жалобе указал, что подозреваемая не намерена скрываться от следствия и суда не намерена. Волгоградский областной суд оставил без изменения избранную в отношении Алёны Агафоновой меру пресечения, говорится в Telegram-канале пресс-службы.

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