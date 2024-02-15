Ингушские силовики рапортовали о найденном схроне боеприпасов

15 февраля 2024, 05:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более тысячи патронов и десятки разрывных боеприпасов изъяты с территории частного дома в селении Пседах, заявило МВД Ингушетии.

О тайнике с боеприпасами, найденном в Малгобекском районе Ингушетии, силовики отчитались 14 февраля. По информации республиканской полиции, схрон располагался на при входе на частную территорию "в кирпичной арке ворот".

Силовики изъяли пять цинковых коробов и свыше 1800 патронов к нескольким видам ручного стрелкового оружия, а также 24 различных боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления, говорится в публикации на официальном сайте МВД Ингушетии.

Помимо патронов и снарядов, силовики нашли в том же схроне четыре оружейных сейфа. Все находки отправлены на исследование, начато расследование по статье о незаконном обороте взрывчатки.

Часть 1 статьи 222.1 УК России предусматривает от шести до восьми лет заключения. В ведомстве не уточнили, кому принадлежит дом, где хранились боеприпасы, и есть ли в деле конкретные подозреваемые.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года силовики сообщили о трех тайниках с оружием в Сунженском районе Ингушетии. По их информации, старые тайники, вероятно, принадлежали боевикам. Тогда найденные боеприпасы, среди которых были мины, снаряды для гранатометов и патроны, уничтожили на месте.

На "Кавказском узле" опубликована хроника вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений людей в Ингушетии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.