Озеро Тамбукан признано нуждающимся в охране объектом

13 февраля 2024, 10:57

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Правительство России постановило создать заказник федерального значения "Тамбукан", в который включены одноименное озеро и прилегающая к нему территория. Предложенная властями концепция по спасению озера Тамбукан может нанести ему урон, так как рытье канала, о котором говорится в документе, будет равносильно уничтожению Тамбукана, заявил ученый из Кабардино-Балкарии Хусейн Карагулов.

Как информировал "Кавказский узел", 9 января стало известно, что Росприроднадзор обязал компанию Хусейна Карагулова выплатить штраф за прекращение добычи природной грязи на озере Тамбукан. Карагулов пояснил суду, что добыча была остановлена из-за уголовного преследования по делу о производстве лекарств без лицензии и нежелания навредить озеру. Арбитражный суд Кабардино-Балкарии встал на сторону компании и отменил решение о штрафе.

Озеро Тамбукан расположено в 12 километрах от Пятигорска на границе Предгорного района Ставропольского края и Зольского района Кабардино-Балкарии. Является источником лечебных сульфидных иловых грязей, говорится в описании озера на сайте "Особо охраняемые природные территории России".

9 февраля правительство России приняло постановление "О создании государственного природного заказника федерального значения "Тамбукан". В документе указано, что площадь заказника составит более 1142 гектаров. В его границы включены как само озеро, так и прилегающие к нему участки земли, лес. Новый особо охраняемый природный объект отнесен к ведению министерства природных ресурсов России.

Озеро Тамбукан расположено частью на территории Ставропольского края, частью – Кабардино-Балкарии. Правительствам двух субъектов поручено до 1 декабря установить границы заказника. Создание объекта будет финансироваться в рамках национального проекта "Экология".

"Создание заповедной территории будет способствовать сохранению природного разнообразия Кавказа и развитию оздоровительного туризма на озере Тамбукан, знаменитого своими лечебными грязями", – сказано в примечаниях к постановлению.

Постановление правительства актуальное и своевременное, заявил Хусейн Карагулов. Он считает, что если оно действительно принято для спасения озера Тамбукан, а не в чьих-то коммерческих интересах, то за основу должны взять его концепцию спасения озера.

Уникальность Тамбуканского озера в том, что вода в нем имеет определенную соленость, пояснил Карагулов. "Министерством природных ресурсов был объявлен аукцион на право пользования недрами Тамбуканского озера. Я принял в нем участие и выиграл. После этого я провел геологические исследования озера, собрав для этого специалистов со всей страны. Мы полгода занимались исследованиями залежей грязи на Тамбукане", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С 1970-х годов уровень воды в Тамбуканском озере стал подниматься, из-за чего оно опреснялось, добавил Карагулов. "Между тем бактерии, которые обитают на дне и образуют лечебную грязь, могут существовать только в соленой среде. Я понял, что озеро надо спасать", – пояснил он.

Карагулов написал ряд статей по этой проблеме, выступил на различных конференциях, обращался в Институт курортологии в Пятигорске. Однако, по его словам, ничего не изменилось.

"У государственных структур, которые занимались озером, своя концепция. Они говорят, что для восстановления экологического равновесия надо ограничить поступление воды, выкопав для этого вокруг озера обводной канал. Однако это в корне ошибочно. В озеро не впадает ни одна речка. Оно питается атмосферными осадками. Дождевые воды смывают туда различные биологические примеси, из чего в итоге образуется лечебная грязь", – объяснил Карагулов.

В процессе изучения он установил, что грязь в озере располагается слоями. "Наиболее ценным является верхний слой. На нем растут сине-зеленые водоросли. Они и являются целебными", – рассказал профессор.

Использование грязи так, как его использовали до сих пор, приведет к уничтожению всей экосистемы озера, грязеобразовательного процесса. Необходимо применять ресурсосберегающую технологию, отметил он. "Озеро имеет свою цикличность, и живет по своим законам. Вмешательство вроде рытья канала было бы равносильно уничтожению Тамбукана. Я заявил, что я категорически против и на своей части не допущу никакого устройства канала", – подчеркнул профессор.

Для того, чтобы озеро не переполнялось, ученый предложил восстановить канал, который соединял Тамбукан с расположенным ниже по уровню озером – Малым Тамбуканом, куда перетекала лишняя вода. Когда-то этот канал был перекрыт и баланс был нарушен. Однако его идея не нашла поддержки.

"Меня не слышали, не понимали", – посетовал ученый.

Напомним, с 2016 года Карагулов подвергся необоснованному уголовному преследованию. Его обвинили в производстве лекарственных препаратов без соответствующей лицензии. Обвинение не нашло подтверждения и суд оправдал ученого. Росприроднадзор на основании акта проверки его деятельности лишил Карагулова лицензии, обвинив в том, что он не добывал грязь и не отчитывался в соответствии с условиями лицензии.

Карагулов обжаловал акт Росприроднадзора в Арбитражном суде. Суд признал его незаконным и отменил. Решение вступило в законную силу. После этого, по словам Карагулова, с ним связали сотрудники агентства по недропользованию (Роснедра).

"Они связались со мной и сказали, что хотят лишить меня лицензии. В качестве основания сослались на акт проверки Росприроднадзора, который к тому времени был судом признан незаконным. Лишение меня лицензии Роснедрами проходило в режиме онлайн, но мне сообщили лишь резолютивную часть", – пояснил ученый.

Он уточнил, что сейчас это решение также находится на стадии обжалования в суде.

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