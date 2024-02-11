Пашинян подтвердил готовность подписать мирный договор с Алиевым

11 февраля 2024, 21:45

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Архитектура и принципы мирного договора с Азербайджаном согласованы, Ереван имеет политическую волю подписать документ, заявил Никол Пашинян. Армения не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в НАТО, также пояснил премьер-министр страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора - это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. Международный суд ООН постановил 17 ноября, что Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное возвращение жителей Карабаха, покинувших его после 19 сентября, и сохранить документы, подтверждающие их право собственности. 21 ноября МИД Армении сообщил, что Ереван направил Баку шестой вариант мирного договора. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном практически согласован и при наличии политической воли Баку его можно подписать за две недели, заявил 28 ноября спикер парламента Армении Ален Симонян.

"По сути, архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора", - сказал Пашинян в интервью The Telegraph, опубликованном сегодня на сайте издания (перевод Интерфакс).

Но сначала, по его словам, "Азербайджан трижды отказался от участия в переговорах в разных форматах, после чего в Азербайджане были назначены президентские выборы".

"Мы находимся на этой точке, и я предполагаю, что после президентских выборов (в Азербайджане) мы сможем добиться имплементации этих (согласованных) пунктов, если будет политическая воля... Могу констатировать, что правительство Армении, как и прежде, имеет эту политическую волю пойти на мир в нашем регионе и подписать мирный договор с Азербайджаном", - подчеркнул премьер Армении.

Армения не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в НАТО, также заявил Никол Пашинян. "В нашей повестке такого вопроса нет. То есть, мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с НАТО есть партнерские отношения и здесь нет ничего нового. Ранее у нас была программа индивидуального партнерства, сейчас эта программа переформатируется в определенный формат сотрудничества, который не предусматривает членства", - заявил Пашинян.

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