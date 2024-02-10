Группа палестинских беженцев побывала в Карабудахкентском районе

10 февраля 2024, 21:55

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Группа беженцев из Палестины побывала сегодня в Карабудахкентском районе, они посетили мечеть в селе Губден, сообщила сегодня районная администрация и обнародовала видеосюжет с заверениями беженцев о неравнодушии к их нуждам.

Как сообщал "Кавказский узел", на базе отдыха под Махачкалой размещены 157 переселенцев из Палестины, в том числе 82 ребёнка. 62 человека уже получили российские паспорта, решается вопрос правового статуса других переселенцев, сообщила администрация главы республики. Более 30 переселенцев готовы работать в Дагестане, в основном в сфере здравоохранения, отчитался глава Минтруда республики. Благотворительный фонд "Инсан" проинформировал 8 февраля, что готов оплатить курсы переподготовки медработников из Палестины, которые организовали Минздрав и медуниверститет. Омбудсмен Дагестана сообщил, что 12 переселенцев из Палестины попросили зачислить их в вузы для получения бесплатного высшего образования, а глава Кумторкалинского района заявил, что начата проработка вопроса трудоустройства палестинских беженцев на сельхозработах в Дагестане.

21 ноября 2003 года власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. 18 января правительство республики выделило еще 15 миллионов рублей, которые будут направлены на организацию временного размещения и питания палестинских беженцев.

Группа беженцев из Палестины посетила сегодня село Губден Карабудахкентского района, сообщили сегодня районные власти в своем Telegram-канале. Как следует из приложенных к публикации видеозаписей, в село беженцы прибыли на двух междугородных автобусах, на одном из них вывеска с наименованием московского автовокзала: "Саларьево". В составе группы были и женщины с детьми, также у одного из автобусов на видеозаписи стоит инвалидная коляска.

Массовая встреча с переселенцами из сектора Газа прошла в Джума-мечети, сообщила местная администрация. С беженцами в мечети встретился "глава района Махмуд Амиралиев и выразил слова поддержки", говорится в сообщении. На видеозаписях из мечети видно, что на встрече собрались десятки людей, в первых рядах сидели дети, некоторые из них снимали происходящее на телефоны. Слова чиновников переводились на арабский язык.

"Мы каждый день думаем, как же нам вам помочь", - сказал на видеозаписи из мечети один из чиновников. "Ваши просьбы важны для нас", - добавил он.

Жители Карабудахкентского района и, в частности, села Губден с первых дней поддержали палестинский народ, собирая и направляя гуманитарные грузы и пожертвования, делая дуа в мечетях, отчиталась местная администрация.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 26 637 человек, еще 65 387 получили ранения, сообщил 29 января телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. Израильское агентство социального обеспечения опубликовало данные о 1139 погибших, в том числе 695 мирных жителей, включая 36 детей, сообщило France 24 15 декабря 2023 года. Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как были доставлены в сектор Газа во время атак "Хамаса" 7 октября. Из них 25 считаются погибшими. Ранее "Хамас" освободил 105 заложников, сообщило 9 января BBC, опубликовав поименный список людей, которые остаются в заложниках. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных о числе жертв и заложников.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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