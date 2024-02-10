10 февраля 2024, 17:22

Военный из Волгоградской области убит на Украине

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Минометчик Николай Тормосин погиб в военной операции на Украине, сообщил депутат Андрей Гимбатов. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 675 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 10 февраля была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 674 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции на Украине погиб минометчик Николай Тормосин, сообщил сегодня в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

"Николай родился и вырос в Светлоярском районе, оттуда же ушел в армию […]. Затем работал в Волгограде, создал семью. Последние годы трудился в структурах РЖД. […] У него остались двое сыновей, почти уже взрослых", - написал он.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 675 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции", "Боец из Камышина погиб в военной операции", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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