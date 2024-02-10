Пасечник госпитализирован после взрыва в Азербайджане

10 февраля 2024, 14:43

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Житель Ходжавендского района Самир Алескеров госпитализирован с ранением после взрыва на пасеке в бывшей зоне карабахского конфликта. После карабахской войны 2020 года от взрывов боеприпасов пострадали 345 жителей Азербайджана, сообщили в правительстве.

Как писал "Кавказский узел", в бывшей зоне карабахского конфликта люди периодически подрываются на минах. Так, 5 февраля Араз Мамедов во время выпаса скота получил ранения при взрыве мины на территории села Геярх Тертерского района. Днем ранее, 4 февраля, другой пастух, житель Тертерского района Гасанали Алиев, также был ранен при взрыве мины.

Сегодня около 09.30 (08.30 мск) в селе Чартаз Ходжавендского района на пасеке произошел взрыв. В результате местный житель Самир Алескеров, 1996 года рождения, получил травму руки. Он госпитализирован, по факту происшествия ведется расследование, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана.

Подробности происшествия в пчеловодческом хозяйстве сообщило Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA). По данным ведомства, пчеловод Алескеров при сборе пчелиных ящиков дотронулся до взрывателя ручной гранаты, найденной им на земле. Это привело к взрыву, в результате которого Алескеров получил травму правой руки. У него были ампутированы три пальца.

ANAMA призывает граждан соблюдать меры безопасности и не трогать неизвестные предметы, говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

После окончания карабахской войны 2020 года от взрывов мин и боеприпасов, включая сегодняшний инцидент, пострадали 345 граждан Азербайджана. Погибли 65 человек, из них 50 мирных жителей, в том числе три журналиста, 278 человек получили ранения, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в правительстве Азербайджана.

Напомним, в ноябре 2023 года МИД Азербайджана заявил, что после 44-дневной войны 2020 года было заминировано 960 квадратных километров территории. По предварительным подсчетам, на территории, которая была под контролем карабахских властей, была заминирована полоса шириной до двух километров и длиной 480 километров вдоль линии соприкосновения.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов.

В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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