ЦИК Армении прекратил полномочия трех оппозиционных депутатов Совета старейшин Еревана

10 февраля 2024, 03:59

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Основанием для прекращения полномочий трех оппозиционных депутатов стало решение Совета старейшин Еревана, заявили в ЦИК Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", правящая сила инициировала прекращение полномочий пяти оппозиционных депутатов Совета старейшин Еревана. По словам оппозиционеров, причиной этого шага стала их критика мэра столицы Тиграна Авиняна и внешней политики руководства страны. 7 февраля Совет старейшин проголосовал за прекращение полномочий бывшего мэра Еревана Айка Марутяна, представляющего фракцию "Национальный прогресс", а также депутатов Нарине Айрапетян и Соны Агекян из фракции "Мать Армения".

Осенью 2023 года правящая партия Армении "Гражданский договор" по итогам голосования на выборах в Ереване получила 24 из 65 мандатов Совета старейшин. "Национальный прогресс" – 14 мандатов, "Мать Армения" – 12 мандатов, "Республика" – восемь мандатов, "Голос общества" – семь мандатов. В октябре правящей партии "Гражданский договор" удалось добиться избрания мэром Еревана своего кандидата Тиграна Авиняна.

Центризбирком Армении прекратил полномочия трех оппозиционных депутатов Совета старейшин Еревана. Основанием для этого стало решение Совета старейшин, сообщила 9 февраля корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ЦИК Седа Гукасян.

«ЦИК Армении получил решение Совета старейшин Еревана о прекращении полномочий двух депутатов от фракции «Мать Армения» и одного от фракции «Национальный прогресс». В ходе очередного заседания комиссия распределила вакантные мандаты среди кандидатов предвыборных списков. Два мандата достались блоку «Мать Армения» и один мандат – партии «Национальный прогресс»», - отметила она.

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