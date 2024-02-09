Четыре шахты в Чиатуре закрыты из-за угрозы оползней

09 февраля 2024, 05:55

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Компания Georgian Manganese объявила о временном закрытии четырех шахт в Чиатуре в связи со сложными метеорологическими условиями и угрозой оползней.

Как писал "Кавказский узел", обильные осадки в Западной Грузии вызвали ряд стихийных бедствий в нескольких регионах страны. В результате схода оползня 7 февраля в селе Нергети Багдатского муниципалитета Имеретинского региона погибли девять человек, а 6 февраля в Аджарии жертвами схода оползня стали два местных жителя. 8 февраля 40 семей вывезли из оползневой зоны в Сурами (регион Шида-Картли), а в Аджарии из-за оползней в трех муниципалитетах были эвакуированы около 150 семей.

Обильные осадки последних дней вызвали трещины в горной породе, закрытие шахт вызвано опасениями за жизнь шахтеров, говорится в заявлении компании.

"Резкое ухудшение метеорологических условий в стране создало риски для безопасности горнодобывающих предприятий, поэтому компания Georgian Manganese («Грузинский марганец») решила временно закрыть четыре действующих рудника в Чиатуре", - говорится в сообщении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Компания пригласила экспертов-геологов для обследования состояния горных пород в окрестностях Чиатуры и оценки рисков ЧП. Предполагается, что работа шахт будет восстановлена после того, как специалисты выдадут свои рекомендации.

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