Родные жителя Ингушетии попросили его сдаться силовикам

08 февраля 2024, 22:09

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Родные Зелимхана Цуроева, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, попросили его не подводить семью, а вернуться домой и сдаться силовикам. Цуроев, находившийся под подпиской о невыезде, в ходе следствия дал показания о разыскиваемых Амирхане Гуражеве и Адаме Оздоеве и спустя время сбежал из дома, сообщил связанный с силовиками телеграм-канал.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта 2023 года было совершено нападение на пост ДПС "Волга 24", расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии, в том числе Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. В июле правоохранители увеличили до пяти миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о Гуражеве и Оздоеве. 1 января стало известно, что силовики задержали жителя Ингушетии Муссу Барахоева. Следствие считает, что 60-летний мужчина разместил боевиков у себя дома, за что получил крупную сумму денег.

При обстреле поста ДПС "Волга-14" на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта 2023 года были ранены двое полицейских, а нападавшим удалось скрыться. После инцидента были объявлены в розыск шесть жителей Ингушетии. Был введен режим контртеррористической операции, но участникам подполья еще два раза удалось уйти от силовиков, а силовики при этом оба раза понесли потери. В ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. После нападения 28 марта 2023 года на пост ДПС "Волга 24" разыскиваемые неоднократно вступали в перестрелки с силовиками и им удавалось скрыться от правоохранителей – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года"о том, как развивались эти события.

Житель Сунжи Землимхан Цуроев объявлен в розыск, сообщил сегодня телеграм-канал "Розыск Ингушетия". В сообщении указано, что 21 ноября 2023 года следователи возбудили против него уголовное дело о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России). По версии следствия, Цуроев размещал в сети материалы "героизирующие и оправдывающие" деятельность Усамы Бин Ладена и "арабских наемников, состоящих во главе "Имарат Кавказ"*". Цуроев находился под подпиской о невыезде "с учетом признательных показаний, деятельного раскаяния и активного содействия расследованию. В сообщении указано, что Цуроев "предоставил исчерпывающие сведения" в отношении находящихся в розыске Гуражева и Оздоева и их пособника Ганиева, который был убит 22 ноября 2023 года. 24 января Цуроев "покинул место своего постоянного проживания и его местонахождение в настоящее время неизвестно", указано в сообщении.

К сообщению приложены видеозаписи, на которых родные Цуроева просят вернуться его домой. Отец начала свое обращение на русском языке.

"Не делай глупостей. Ты всех подводишь под монастырь. Приедь домой. Я знаю, что ты недалеко. Пожалуйста, я тебя прошу как отец. Не доведи нас, пойми. Ты нас пойми, свою мать пойми, жену, ребенка. Я тебя прошу ради всевышнего - пожалей своих родителей, дядь, братьев, всех пожалей. Будь мужчиной достойным. Если испугался - звони мне, обращайся к любому родственнику. Я тебя прошу, не делай глупостей. Приедь домой. Ты же мужчина, пройди как мужчина", - говорит он на видеозаписи.

Также приведено обращение молодой женщины в платке, лицо которой частично скрыто маской, а лицо заблюрено, таже изменен и голос. В описании видео указано, что это жена Зелимхана Цуроева.

"Зелимхан, приезжай домой, подойди к правоохранительным органам. Просто приедь, позвони отцу иди кому-то из родственников, скажи, откуда тебя забрать", - говорит она.

"Позвони братьям", - подсказывает измененный голос за кадром.

"Братьям позвони или отцу позвони, маме", - говорит девушка. Она вновь повторила призыв вернуться домой и сдаться силовикам. "Не подводи не меня, ни своих родителей, ни свою семью", - заключила она.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена и в виде инфографики.

"Кавказский узел" также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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