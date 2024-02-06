Стена аварийного дома обрушилась в Ростове-на-Дону

06 февраля 2024, 22:48

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В аварийном доме 1917 года постройки по улице Черепахина обрушилась несущая стена, остававшиеся в доме жильцы переселены в маневренный фонд, сообщил мэр Ростова-на-Дону.

По адресу улица Черепахина, 160, в доме 1917 года постройки произошло обрушение несущей стены. "Пострадавших нет. Жилая площадь 221 кв. м., семь квартир, пять из которых в муниципальной собственности", - сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

По его словам, дом был признан аварийным в декабре 2023 года. "На тот момент в нем проживало всего три семьи. Две семьи - в квартирах частной собственности и одна в муниципальной. Остальные помещения заселены не были", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам мэра, принято решение по данному адресу ввести режим чрезвычайной ситуации. "Собственники квартир аварийного дома уже заселены в маневренный фонд. С жильцами муниципальной квартиры в январе 2024 года заключен договор социального найма и предоставлено новое жилье. В настоящий момент от зарегистрированных жильцов принимаются заявления на выплату материальной помощи", - написал Логвиненко.

Он добавил, что дом отключен от коммуникаций, доступ ограничен. "Проводятся мероприятия по ликвидации угрозы дальнейшего обрушения", - указано в сообщении.

"Кавказский узел" также исал, что вечером 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. Губернатор сообщил, что погибших и раненых нет, жильцов расселяют в маневренный фонд. 28 января стало известно, что начат сбор помощи жильцам общежития. Мэр сообщил, что каждому пострадавшему будет выплачено от 10 до 40 тысяч рублей. Жильцы заявили, что дом был признан аварийным, но предложений о расселении не поступало, а озвученные компенсации были слишком малы. 1 февраля стало известно, что спустя пять дней после инцидента волонтеры и сотрудники МЧС спасли оставленных в доме животных. 2 февраля власти отчитались о выплатах 169 жильцам дома из 202 обратившихся.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 27 января сообщил, что дом был признан аварийным еще в 2020 году, жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но "все жители отказались".

Напомним, 31 января жильцы рассказали, что в предложенном им властями временном жилье стены покрыты плесенью, а сам дом находится на окраине.