Спецоперация на Северном Кавказе. Фото пресс-службы Национального антитеррористического комитета, http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-kchr-v-hode-kto-neytralizovany-pyatero.html

06 февраля 2024, 02:43

Неделя с 29 января по 4 февраля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 29 января по 4 февраля 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

Кассационная инстанция оставила в силе приговор жителю Дагестана Мугутдину Гаджиеву, осужденному на восемь лет колонии по обвинению в пособничестве боевикам. Доводы защиты о невиновности Гаджиева суд счел неубедительными. По версии следствия, в марте 2020 года Мугутдин Гаджиев помогал боевикам в Хасавюртовском районе и своему брату Микаилу Гаджиеву, который был приговорен к девяти годам колонии за пособничество боевикам и хранение переданного ими карабина. Следователи утверждали, что Мугутдин Гаджиев по просьбе брата подвез его на своем автомобиле, по пути брат купил в магазине продукты и затем передал пакеты остановившим машину людям.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечание:

«За неделю с 22 по 28 января жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 15 по 21 января прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 8 по 14 января жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано»

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 февраля 2024, 02:12

  • Бывший глава ГИБДД Ставрополья заявил о психологическом давлении

    Алексей Сафонов, обвиняемый в получении взяток с водителей, заявлял о психологическом давлении с целью признания вины, а его подчиненный, который является главным был обвинения, покончил с собой, заявил адвокат Сергей Шишов. По делу уже осуждены два человека, в том числе жена одного из обвиняемых, сообщил местный журналист.

06 февраля 2024, 01:13

06 февраля 2024, 00:14

05 февраля 2024, 23:18

  • Алаудинов обрушился на критиков идеи детской академии "Ахмат"

    Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов назвал "диванными героями" критиков создания академии дружбы народов "Ахмат", заподозрив их в связи с Украиной и ЛГБТ*. Представители подразделения "Русич", комментируя возмущение Алаудинова в адрес "русских националистов", отказались извиняться.

05 февраля 2024, 22:19

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи