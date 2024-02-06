Неделя с 29 января по 4 февраля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

06 февраля 2024, 02:43

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За неделю с 29 января по 4 февраля 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

Кассационная инстанция оставила в силе приговор жителю Дагестана Мугутдину Гаджиеву, осужденному на восемь лет колонии по обвинению в пособничестве боевикам. Доводы защиты о невиновности Гаджиева суд счел неубедительными. По версии следствия, в марте 2020 года Мугутдин Гаджиев помогал боевикам в Хасавюртовском районе и своему брату Микаилу Гаджиеву, который был приговорен к девяти годам колонии за пособничество боевикам и хранение переданного ими карабина. Следователи утверждали, что Мугутдин Гаджиев по просьбе брата подвез его на своем автомобиле, по пути брат купил в магазине продукты и затем передал пакеты остановившим машину людям.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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