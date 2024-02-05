Крупная сеть мошеннических колл-центров выявлена в Грузии

05 февраля 2024, 05:42

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Семь человек арестованы в Грузии по обвинению в причастности к деятельности мошеннических колл-центров, которые обманули жителей Швейцарии на несколько миллионов франков. В числе арестованных - бывший сотрудник правоохранительных органов Иосеб Мчедлишвили.

Тбилисский городской суд 4 февраля арестовал семь человек, обвиняемых в причастности к деятельности сети мошеннических колл-центров. Они обвиняются в мошенничестве и присвоении денег на 60 миллионов лари (около 22 миллионов долларов).

В рамках расследования дела был задержан бывший сотрудник правоохранительных органов Иосеб Мчедлишвили. По словам его адвоката, Мчедлишвили допрашивали несколько часов. "Он задержан, больше ничего сказать не могу", - также заявил защитник в эфире "Мтавари Архи".

По данным следствия, Мчедлишвили был доверенным лицом бывшего министра внутренних дел Грузии Александра Чикаидзе. По предварительным данным, Мчедлишвили управлял несколькими компаниями, которые были оформлены на фиктивные структуры.

Спецоперация по задержанию сотрудников колл-центров прошла 3 февраля в нескольких районах Тбилиси. Следствие считает, что сотрудники этих центров обманным путем завладели миллионами швейцарских франков. Обманутыми при этом оказались жители Швейцарии. «Прокуратура Грузии продолжает активно сотрудничать с <...> компетентными органами стран-партнеров для выявления мошеннических колл-центров, действующих на международном уровне <...> Были проведены обыски с привлечением представителей компетентного органа Швейцарской Конфедерации в мошеннических колл-центрах, у десятков физических лиц, в их квартирах, автомобилях и на рабочих местах, расположенных в разных местах Тбилиси. Изъяты сотни электронных документов, крупные суммы наличных. <...> Следствие наложило арест на недвижимое и движимое имущество обвиняемых на сумму до 5 миллионов лари (приблизительно 1,85 млн долларов). Задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой", - говорится в заявлении ведомства, которое цитирует "Формула".

Адвокаты задержанных заявили, что они не признают себя виновными. «Лицо, находящееся под моей защитой, не признает себя виновным, и его персональные данные используются в этом уголовном деле. Он никогда не был в этом офисе и никогда не занимался подобными делами», - приводит издание слова адвоката Ирмы Чкадуа.

Ранее "Кавказский узел" писал, что бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили может быть причастен к глобальной мошеннической сети, которая заработала более миллиарда долларов на обмане европейских граждан, об этом гласит расследование BBC. На каком основании журналисты сделали вывод о причастности бывшего министра обороны к мошенническим сделкам, рассказывается в справке "Кавказского узла".

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