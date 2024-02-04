Два человека пострадали при взрыве газа в Дербенте

04 февраля 2024, 12:18

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Два жильца пятиэтажного жилого дома в Дербенте получили травмы при взрыве газа, сообщили сегодня спасатели. Прокуратура отчиталась о проверке соблюдения правил эксплуатации газового оборудования.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане регулярно происходят взрывы бытового газа. В частности, 9 августа 2023 года двое взрослых и два ребенка получили травмы при взрыве газа в жилом доме в Махачкале, были повреждены около 20 квартир. 15 сентября в этом же городе произошел взрыв газа в многоквартирном доме, были эвакуированы 70 человек.

По данным управления МЧС по Дагестану, два человека пострадали в Дербенте при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме.

Взрыв произошел в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома. "Разрушений нет, выбиты окна. Пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали", – привело сегодня РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы ведомства.

Прокуратура Дагестана начала проверку. "Будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования", – отметило ведомство в своем телеграм-канале.

В сообщении уточняется, что взрыв произошел в доме по улице Далгата.

Напомним, жители Дагестана ранее неоднократно жаловались в соцсетях на нарушение строителями норм при строительстве газопроводов. В частности, 21 ноября 2022 года жители села Ибрагимотар рассказали, что рабочие провели газопровод впритык к воротам и калиткам, из-за чего они не открываются. Часть комментаторов предположила, что газопровод был так проложен из-за нарушения жителями плана застройки, а другая часть раскритиковала чиновников за то, что они не глядя утвердили проект.

23 февраля 2023 года житель Махачкалы рассказал в соцсети, что рабочие установили поперек улицы газопровод и заблокировали движение машин. Комментаторы раскритиковали строителей и указали на проблему в Дагестане с несогласованной работой проектировщиков разных отраслей.

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