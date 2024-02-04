Подтверждена гибель на Украине жителя Волгоградской области

04 февраля 2024, 11:19

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Руслан Сайфутдинов из Ленинского района погиб в зоне проведения военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 670 жителей Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине погиб Сергей Бирюков из Иловлинского района. Он стал, по меньшей мере, 669 жителем Волгоградской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Уроженец села Маляевка Руслан Сайфутдинов погиб в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщила 24 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Маляевского сельского поселения Ленинского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 670 жителей Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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