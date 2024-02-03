03 февраля 2024, 15:30

Жители Тырныауза добились подачи тепла в дома

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Теплоснабжение домов на одной из улиц Тырныауза восстановлено после жалоб жителей и устранения неполадок на теплотрассе и в котельной, отчитались власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

В Тырныаузе восстановлена подача тепла в дома по улице Отарова после того, как жители пожаловались в соцсетях на отсутствие теплоснабжения, сообщает в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Очень холодно дома. Эта проблема есть не только в нашем доме, вся улица Отарова сидит в холоде. Помогите, пожалуйста", - приводится в публикации жалоба одной из местных жительниц. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тырныаузе слабые осадки при температуре воздуха -4 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 4 февраля осадков не ожидается, температура воздуха останется прежней, а ветер стихнет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Эльбрусского района. "Специалистами «Эльбрустеплоэнерго» с выездом на место устранены прорывы труб, проведены сварочные работы на исходящей тепловой трассе. Также устранены неполадки в работе котельной станции, нормализовано давление воды в системе. Теплоснабжение восстановлено и подается в штатном режиме", - отчиталось ведомство.

Напомним, жители Тырныауза и ранее жаловались на отсутствие теплоснабжения. Так, 6 января ЦУР сообщил, что теплоснабжение домов в переулке Молодежный восстановлено после жалоб жителей Тырныауза и устранения неполадок в котельной.

21 декабря 2023 года власти отчитались о том, что подача тепла в дома на проспекте Эльбрусском в Тырныаузе возобновлена после жалоб горожан и ремонта теплотрассы. Уже несколько недель не решены проблемы с отоплением и по другим адресам, указали тогда местные жители в Telegram.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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