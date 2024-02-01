Экоактивисты добились реакции Следкома на планы застройки Лаго-Наки

01 февраля 2024, 13:14

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Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить обращения от жителей Адыгеи, выступающих против строительства курорта на плато Лаго-Наки. Экологи и активисты неоднократно ранее заявляли, что строительство курорта на плато нанесет его флоре и фауне, в том числе видам, занесенным в Красную книгу, серьезный ущерб.

Как информировал "Кавказский узел", 17 апреля 2023 года экологи заявили, что строительство горнолыжного курорта на плато Лаго-Наки принесет России имиджевые потери, так как плато является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

НПО "Гражданская инициатива против экологической преступности" ранее опубликовала в своем телеграм-канале мастер-план курорта на Лаго-Наки с подробными схемами дорог и горнолыжных трасс, привязкой объектов на местности, архитектурными решениями. "Подробное изучение этого документа повергло нас в шок. Речь там идет не только о том, чтобы кусочек заповедника отвести под лыжные покатушки. Речь о том, что уже в ближайшей перспективе Кавказский заповедник будет полностью уничтожен в своем нынешнем виде", – говорится в публикации от 13 апреля 2023 года.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал доложить ему по доводам обращений жителей Адыгеи, несогласных с застройкой заповедной зоны. Ранее они оставили в соцсетях свои обращения, адресованные Бастрыкину. По мнению активистов, строительство в заповеднике приведет к уничтожению сотен краснокнижных растений и мест обитания животных, отметил сегодня информационный центр Следкома в своем телеграм-канале.

Активисты 31 января направили обращения в защиту Лаго-Наки депутатам Госдумы, Бастрыкину и генпрокурору России Игорю Краснову, сообщил 31 января в телеграм-канале "Лаго-Наки живи" активист Богдан Закопайко.

"Прошу и вас подключиться к отправке. В этом году у нас последний шанс остановить стройку, пока не начали рубить вековые сосны и пихты под гостиницы", – отметил он.

В публикации также приведена инструкция по отправке по интернету обращений депутатам Госдумы, в Следком и Генпрокуратуру.

Этот пост в телеграм-канале "Лаго-Наки живи", на который подписаны 711 пользователей, на 11.25 мск 1 февраля набрал 198 просмотров и 25 отметок с реакцией пользователей. Комментариев под публикацией нет.

Напомним, 28 марта 2023 года министр природы России утвердил границы расположенного в Адыгее участка Лагонакского биосферного полигона, предназначенного для развития туризма на территории Кавказского заповедника. Экологи в Адыгее потребовали прекратить строительство горного курорта на территории Лаго-Наки. Проект строительства горнолыжного курорта еще не прошел ни экологическую экспертизу, ни оценку воздействия на окружающую среду. В случае строительства курорта флоре и фауне плато, и в частности, десяткам краснокнижных растений будет нанесен серьезный ущерб, заявили они.

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