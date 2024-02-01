Верховный суд Кабардино-Балкарии утвердил компенсацию вдове Захарченко

01 февраля 2024, 01:56

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Верховный суд Кабардино-Балкарии по требованию кассационного суда пересмотрел свое решение об отказе в выплате компенсации жительнице Нарткалы Евгении Захарченко, чей супруг совершил суицид после начала уголовного преследования за куст конопли. При новом рассмотрении решение суда первой инстанции о выплате миллиона рублей вдове Захарченко оставлено в силе.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 августа 2020 года 85-летний житель Нарткалы Николай Захарченко покончил с собой. За несколько дней до этого силовики провели у него обыск, во время которого изъяли остатки куста дикорастущей конопли. Было возбуждено дело о хранении наркотиков. Вдова Евгения Захарченко сочла силовиков причастными к его суициду. Нальчикский горсуд назначил ей миллион рублей компенсации за моральный вред. Вдова выразила удовлетворение решением суда, а МВД по Кабардино-Балкарии и Министерство финансов обжаловали решение о выплате компенсации в Верховном суде республики.

По версии МВД, пенсионер Захарченко, высушив листья конопли, хранил их для личного потребления без цели сбыта. После смерти Захарченко следователь закрыл дело, объяснив это малозначительностью проступка пенсионера. По словам вдовы Захарченко, растение он вырвал в огороде и подкармливал им кроликов. Евгения Захарченко рассказала, что ее муж боялся умереть в тюрьме.

В апелляции на решение городского суда Нальчика о выплате компенсации вдове Захарченко представители МВД указали, что уголовное дело в отношении Николая Захарченко было возбуждено при наличии повода и оснований, и прокурором Урванского района дело было признано законным и обоснованным. Они также настаивали, что факт хранения наркотического вещества подтвержден материалами дела.

Указывалось также, что вдова Захарченко не привлекалась к уголовной ответственности, а право на компенсацию морального вреда не переходит в порядке наследования. Отрицался факт оказания на Николая Захарченко морально-психологического давления. Приводился довод об отсутствии доказательств того, что уголовное преследование мужа доставило вдове нравственные страдания, как-то повлияло на ее честь, достоинство, доброе имя. Отрицалось наличие прямой причинно-следственной связи самоубийства пенсионера с его уголовным преследованием.

Верховный суд КБР 31 мая 2023 года удовлетворил жалобу, отказав вдове в компенсации. Суд нашел убедительными доводы об отсутствии причинно-следственной связи между смертью пенсионера и действиями силовиков, а вывод суда первой инстанции об ответственности государства за смерть Захарченко посчитал противоречащими материалам уголовного дела.

Однако Пятый кассационный суд 31 октября 2023 года отменил данное решение Верховного суда КБР и направил дело на новое рассмотрение в апелляционный суд. Кассационный суд пришел к выводу, что без внимания апелляционного суда осталось то, что моральный вред был причинен вдове лично в результате незаконного уголовного преследования её супруга, распространения информации об этом, создания в обществе негативного представления о ее семье, а также проведением обысков по месту ее жительства в ходе расследования уголовного дела.

31 января в результате повторного рассмотрения дела Верховный суд КБР оставил в силе решение суда первой инстанции о компенсации Евгении Захарченко.

Адвокат Галина Рыжкова, представлявшая интересы Евгении Захарченко, сказала корреспонденту «Кавказского узла», что считает решение суда законным и справедливым.

«Моя доверительница очень сильно пострадала. Человек, с которым она прожила полвека, таким трагическим образом ушел из жизни. Что более чудовищного можно пережить?» - сказала адвокат.

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