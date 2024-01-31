Суд в Пятигорске приговорил военного к шести годам колонии за отсутствие в части

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Пятигорский военный суд приговорил военного за трехмесячное отсутствие в части к шести годам колонии.

В Пятигорске гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за то, что он дважды самовольно оставлял часть в период частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия и суда, первый раз военный оставил часть 22 февраля 2023 года и вернулся на службу лишь 5 мая, заявив, что хотел отдохнуть и жил у себя дома. Второй раз он самовольно отправился домой 15 июня и вернулся в часть 23 июня. В суде подчеркнули,. что уважительных причин для отсутствия на службе у военного не было.

Суд признал военного виновным в самовольном оставлении части (часть 2.1 статьи 337 УК РФ) и приговорил к шести годам колонии общего режима.

Как следует из информации на сайте суда, 30 января по аналогичной статье был вынесен приговор Владимиру Мусаткину. Его дело поступило в суд 12 декабря 2023 года и рассматривалось в ходе четырех заседаний.

"Кавказский узел" также писал, что 3 декабря 2023 года стало известно, что военный суд в Ставрополе приговорил мобилизованного жителя Изобильненского района Николая Полукарова к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно, также признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

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