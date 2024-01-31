Колония. Фото: Елена Синеок. ЮГА.ру

31 января 2024, 15:29

Суд в Пятигорске приговорил военного к шести годам колонии за отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятигорский военный суд приговорил военного за трехмесячное отсутствие в части к шести годам колонии.

В Пятигорске гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за то, что он дважды самовольно оставлял часть в период частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия и суда, первый раз военный оставил часть 22 февраля 2023 года и вернулся на службу лишь 5 мая, заявив, что хотел отдохнуть и жил у себя дома. Второй раз он самовольно отправился домой 15 июня и вернулся в часть 23 июня. В суде подчеркнули,. что уважительных причин для отсутствия на службе у военного не было. 

Суд признал военного виновным в самовольном оставлении части (часть 2.1 статьи 337 УК РФ) и приговорил к шести годам колонии общего режима.

Как следует из информации на сайте суда, 30 января по аналогичной статье был вынесен приговор Владимиру Мусаткину. Его дело поступило в суд 12 декабря 2023 года и рассматривалось в ходе четырех заседаний.

"Кавказский узел" также писал, что 3 декабря 2023 года стало известно, что военный суд в Ставрополе приговорил мобилизованного жителя Изобильненского района Николая Полукарова к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно, также признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Военному из Кабардино-Балкарии отказано в справке о ранении на Украине", "Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 января 2024, 16:57

31 января 2024, 16:24

31 января 2024, 15:06

  • Два бойца со Ставрополья погибли в военной операции

    Артем Синельников и Александр Голованенко погибли в военной операции на Украине, сообщил глава Георгиевского округа. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 271 бойца из Ставропольского края.

31 января 2024, 14:37

31 января 2024, 14:06

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи