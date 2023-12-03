03 декабря 2023, 10:18

Мобилизованный из Изобильненского района осужден за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ставрополе приговорил мобилизованного жителя Изобильненского района Николая Полукарова к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

По версии следствия, мобилизованный житель Ставропольского края Николай Полукаров 22 июня оставил пункт дислокации воинской части и уехал в станицу Рождественскую в Изобильненском районе.

17 июля Полукаров явился в военный следственный отдел, в суде он отказался давать показания. Ставропольский гарнизонный военный суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно, передали 2 декабря "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда указано, что Полукаров признан виновным в самовольном оставлении части.

Комментариев от Николая Полукарова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 24 октября стало известно, что военный суд в Пятигорске оштрафовал на 50 тысяч рублей военнослужащего-контрактника Адлана Муситова за незаконный оборот оружия, посчитав его участие в военной операции на Украине смягчающим обстоятельством.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Военному из Кабардино-Балкарии отказано в справке о ранении на Украине", "Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 декабря 2023, 09:23

  • Старший сержант со Ставрополья погиб на Украине

    Старший сержант Владимир Петраков из Георгиевского района погиб в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 218 жителей Ставропольского края.

03 декабря 2023, 08:27

  • Астраханцы указали на нерешенную проблему с водопроводом и канализацией

    Участок улицы Безжонова в Астрахани подтоплен уже несколько месяцев, а коммунальщики не принимают мер, пожаловался местный житель в соцсети. Проблема с ветхой канализацией и ветхим водопроводом остается в городе нерешенной. Многие жители употребляют грязную питьевую воду, заявили в комментариях другие астраханцы.

03 декабря 2023, 07:35

03 декабря 2023, 06:39

03 декабря 2023, 05:45

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи