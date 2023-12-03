Мобилизованный из Изобильненского района осужден за уклонение от службы

03 декабря 2023, 10:18

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Военный суд в Ставрополе приговорил мобилизованного жителя Изобильненского района Николая Полукарова к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

По версии следствия, мобилизованный житель Ставропольского края Николай Полукаров 22 июня оставил пункт дислокации воинской части и уехал в станицу Рождественскую в Изобильненском районе.

17 июля Полукаров явился в военный следственный отдел, в суде он отказался давать показания. Ставропольский гарнизонный военный суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно, передали 2 декабря "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда указано, что Полукаров признан виновным в самовольном оставлении части.

Комментариев от Николая Полукарова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 24 октября стало известно, что военный суд в Пятигорске оштрафовал на 50 тысяч рублей военнослужащего-контрактника Адлана Муситова за незаконный оборот оружия, посчитав его участие в военной операции на Украине смягчающим обстоятельством.

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