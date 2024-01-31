Уроженец Кабардино-Балкарии осужден за причастность к "Правому сектору"*

31 января 2024, 13:02

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Суд на Ставрополье приговорил к трем годам колонии уроженца Кабардино-Балкарии Бориса Хотова, признав его участником экстремистской организации "Правый сектор"*.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2023 года УФСБ по Ставрополью сообщило, что житель Кабардино-Балкарии, освободившийся из колонии, заподозрен в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ, предусматривает до шести лет лишения свободы).

По версии следствия, в апреле 2022 года мужчина, отбывая наказание в колонии на Ставрополье, вступил в ряды запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* и намеревался совершать преступления от ее имени.

Кочубеевский райсуд Ставрополья приговорил к трем годам колонии строгого режима уроженца Кабардино-Балкарии Бориса Хотова виновным по части 2 статьи 282.2 УК РФ, сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

Помимо срока в колонии Хотов, задержанный в мае 2023 года, приговорен к ограничению свободы на год. "В апреле 2022 года Хотов, отбывая наказание в одной из исправительных колоний Ставропольского края, добровольно вступил в ряды запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Правый сектор" с целью последующего совершения преступлений от ее имени", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".

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* организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

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