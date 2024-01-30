Два человека арестованы по делу о пожаре с десятком погибших в Баку

30 января 2024, 22:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владелец мебельного цеха в Баку, где при пожаре погибли 10 человек, обвинен в халатности, а управляющий - в несоблюдении правил пожарной безопасности, оба отправлены в СИЗО, сообщила прокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 января взрыв и пожар произошли в мебельном цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. Тела девяти погибших были найдены на месте взрыва, еще 24 человека получили травмы и ожоги. Вечером 16 января МЧС заявило, что поисково-спасательные работы завершены. 20 января в больнице умер Адиль Рустамов, он стал десятым погибшим в результате взрыва в мебельном цехе в Баку.

Из 24 раненых одному медпомощь была оказана на месте, 23 были госпитализированы, в том числе с ожогами и переломами. Еще три человека были найдены живыми под завалами. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана.

Два человека арестованы по делу о пожаре в мебельном цехе, ставшего причиной смерти 10 человек, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана. "Следствием установлено, что, взрыв произошел в результате превышения минимального лимита неочистки паровой смеси древесной пыли и материалов с химическим составом", - говорится в сообщении.

По версии следствия, "акционер и фактический владелец ОАО "Бакинская деревообработка" Таги Ибрагимов, проявив халатное отношение к работе, неправильно организовал работу по соблюдению правил пожарной безопасности" - в частности, не дал поручения устранить ранее выявленные нарушения мер пожарной безопасности. Фактически управляющий предприятием Тогрул Рзаев, ответственный за пожарную безопасность, не принял надлежащих мер, не обеспечил очистку огнеопасных отходов, что привело к взрыву и пожару, сообщило ведомство.

Ибрагимову предъявлено обвинение в халатности, а Рзаеву - в нарушении правил пожарной безопасности. Суд арестовал обвиняемых, указано в сообщении.

Ранее совладелец предприятия, президент компании "Авеста" Гаджи Ибрагим Нехрамли заявил, что причиной пожара стал взрыв газового баллона. Предприниматель пояснил, что цех находился на территории бывшего деревообрабатывающего завода, который Нехрамли приватизировал вместе с братом Таги Ибрагимовым. "Да, цех наш. Мы приватизировали деревообрабатывающий завод. На его месте Таги Ибрагимов собирался строить многоэтажный жилой дом. Мы представили проект здания. Пока проект был на согласовании, мы предоставили территорию в аренду другому предпринимателю, который погиб в пожаре. За всю техническую безопасность был ответственен этот предприниматель", - цитировал Нехрамли новостной сайт Qaynarinfo.az, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам Нехрамли, причиной пожара стал "взрыв газового баллона и в результате этого попадание искр на краски". "Ответственным лицом за все цеха был [арендатор] Гамид. Мы сделали всё, что предусмотрено по закону, из МЧС были получены необходимые документы для деятельности цехов. Во время происшествия Гамид погиб. Он был ответственным за все дела там. Мы ни при чем", - заявил предприниматель.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.