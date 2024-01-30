Восстановлена подача воды в дома жителей Темрюкского района

30 января 2024, 06:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ремонтные бригады устранили аварию на магистральном трубопроводе и восстановили подачу воды в дома жителей Темрюкского района, отчитались власти.

Как информировал "Кавказский узел", 29 января в семи поселениях Темрюкского района был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с аварией на магистральном трубопроводе, из-за которой жители несколько дней оставались без воды.

Ремонтные бригады завершили восстановительные работы на магистральном трубопроводе в Темрюкском районе. Водоснабжение домов жителей района возобнолено, отчитался директор ГУП "Кубаньводкомплекс" Александр Лазарев, слова которого привел сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Напомним, после прекращения подачи воды жителям Тюмрюкского района был организован ее подвоз, однако они жаловались, что не могут дозвониться до соответствующих служб, чтобы оставить заявку.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.