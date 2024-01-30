30 января 2024, 06:56

Восстановлена подача воды в дома жителей Темрюкского района

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Ремонтные бригады устранили аварию на магистральном трубопроводе и восстановили подачу воды в дома жителей Темрюкского района, отчитались власти.

Как информировал "Кавказский узел", 29 января в семи поселениях Темрюкского района был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с аварией на магистральном трубопроводе, из-за которой жители несколько дней оставались без воды.

Ремонтные бригады завершили восстановительные работы на магистральном трубопроводе в Темрюкском районе. Водоснабжение домов жителей района возобнолено, отчитался директор ГУП "Кубаньводкомплекс" Александр Лазарев, слова которого привел сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Напомним, после прекращения подачи воды жителям Тюмрюкского района был организован ее подвоз, однако они жаловались, что не могут дозвониться до соответствующих служб, чтобы оставить заявку.

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Примечание:

"Жители Мирного пожаловались на недостаточную помощь после потопа", "Подача воды жителям Новомихайловского восстановлена после потопа", "Жители Горячего Ключа потребовали немедленно восстановить водоснабжение города".

Автор: "Кавказский узел"

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