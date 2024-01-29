Режим ЧС введен в Темрюкском районе

29 января 2024, 00:49

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Режим чрезвычайной ситуации введен в семи поселениях Темрюкского района в связи с аварией на магистральном трубопроводе, из-за которой жители несколько дней сидят без воды.

Авария на магистральном трубопроводе произошла в Темрюкском районе еще 24 января.

Он снабжает водой семь сельских поселений - Вышестеблиевское, Новотаманское, Таманское, Сенное, Ахтанизовское, Запорожское и Фонталовское, пишет 28 января 93.ru.

Первоначально власти говорили, что аварийные работы займут 12 часов, но окончание ремонта постоянно откладывалось, пока 26 января глава района Федор Бабенков не сообщил, что плановые работы запланированы и на 27-28 января.

Для жителей организован подвоз воды, однако они пожаловались, что не могут дозвониться до соответствующих служб, чтобы оставить заявку. Кроме того, привозная вода - техническая. Об этом они написали в комментариях под публикациями Бабенкова в телеграм.

Вечером 28 января Бабенков в телеграм сообщил, что "в связи с ограничением подачи воды" принял решение ввести режим ЧС в упомянутых сельских поселениях. Он отметил, что сотрудники ГУП КК "Кубаньводкомплекс" ведут работы в круглосуточном режиме. Также глава района сообщил, что сегодня, 29 января, не будут работать детские сады, а школы перейдут на режим дистанционного обучения.

"Кавказский узел" писал, что 27 января в Туапсе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за сошедшего оползня, который угрожает 11 многоэтажным домам.

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