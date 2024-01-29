Скриншот публикации с телеграм-канала Федора Бабенкова. https://t.me/FedorBabenkov/2732

29 января 2024, 00:49

Режим ЧС введен в Темрюкском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Режим чрезвычайной ситуации введен в семи поселениях Темрюкского района в связи с аварией на магистральном трубопроводе, из-за которой жители несколько дней сидят без воды.

Авария на магистральном трубопроводе произошла в Темрюкском районе еще 24 января.

Он снабжает водой семь сельских поселений - Вышестеблиевское, Новотаманское, Таманское, Сенное, Ахтанизовское, Запорожское и Фонталовское, пишет 28 января 93.ru.

Первоначально власти говорили, что аварийные работы займут 12 часов, но окончание ремонта постоянно откладывалось, пока 26 января глава района Федор Бабенков не сообщил, что плановые работы запланированы и на 27-28 января.

Для жителей организован подвоз воды, однако они пожаловались, что не могут дозвониться до соответствующих служб, чтобы оставить заявку. Кроме того, привозная вода - техническая. Об этом они написали в комментариях под публикациями Бабенкова в телеграм.

Вечером 28 января Бабенков в телеграм сообщил, что "в связи с ограничением подачи воды" принял решение ввести режим ЧС в упомянутых сельских поселениях. Он отметил, что сотрудники ГУП КК "Кубаньводкомплекс" ведут работы в круглосуточном режиме. Также глава района сообщил, что сегодня, 29 января, не будут работать детские сады, а школы перейдут на режим дистанционного обучения.

"Кавказский узел" писал, что 27 января в Туапсе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за сошедшего оползня, который угрожает 11 многоэтажным домам.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жители Мирного пожаловались на недостаточную помощь после потопа", "Подача воды жителям Новомихайловского восстановлена после потопа", "Жители Горячего Ключа потребовали немедленно восстановить водоснабжение города".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 января 2024, 01:48

28 января 2024, 23:50

28 января 2024, 22:50

  • Борцы из Дагестана завоевали шесть золотых медалей на Кубке Ярыгина

    Сборная России выиграла общекомандный зачет на международном турнире по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина, который завершился в Красноярске, шесть из девяти российских золотых медалей у мужчин выиграли спортсмены из Дагестана. Еще одно "золото" завоевал спортсмен из Чечни, также золотую медаль завоевал выступающий за Ханты-Мансийский автономный округ выходец из Северной Осетии.

28 января 2024, 21:52

28 января 2024, 20:54

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи