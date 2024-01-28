Режим ЧС введен в Туапсе из-за оползня

28 января 2024, 03:59

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На двух улицах Туапсе введен режим чрезвычайной ситуации из-за сошедшего оползня, который угрожает 11 многоэтажным домам.

Власти Туапсе приняли решение ввести режим ЧС на улицах Калараша и Кириченко.

Из-за оползней в данном районе города начал сползать грунт в обрыв, на границе с которым стоят несколько многоэтажных домов, пишет 27 января "Утренний Юг" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Оползневые процессы угрожают домам №№ 1А, 3В, 3А, 3/1, 5, 5А по улица Калараша и домам №№ 7, 5, 8В, 90, 90/1 по улице Кириченко. Начала работу комиссия по обследованию жилых помещений, которые находятся на границе зоны ЧС. Жильцы одной из квартир в доме 5 по улице Калараша переселены в жилье маневренного фонда, сообщила администрация Туапсе на своем сайте.

Власти пообещали, что после того, как прекратятся оползневые процессы и наладится погода, расчистить придомовые территории и выполнить восстановительные работы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2023 года в Туапсе также вводился режим ЧС из-за схода оползня. В опасной зоне были 15 домовладений, в которых проживает 70 человек.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Туапсе прогнозируется умеренный дождь при температуре +6 градусов, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. В ночь на 29 января будет идти дождь со снегом, температура снизится до +4 градусов, скорость ветра - до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.