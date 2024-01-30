Следователь осужден за фальсификации в деле о перестрелке в "Москва-Сити"

30 января 2024, 04:04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве приговорил бывшего следователя Левона Агаджаняна к 11 годам колонии общего режима. Он признан виновным в фальсификации доказательств при расследовании дела о перестрелке в центре "Москва-Сити", по которому осуждены два уроженца Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что в конце декабря 2020 года Басманный суд отправил под стражу бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, который был задержан в Москве по обвинению в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в деловом центре "Москва-Сити".

17 ноября 2017 года шесть человек получили ранения в результате стрельбы на территории комплекса "Москва-Сити". Один из раненых позднее умер. В мае 2021 года по делу были приговорены Магомеда Исмаилова - к 16 годам и Эльдара Хамидова - к 15 годам лишения свободы. Ранее суд присяжных признал обоих виновными. Защита сочла вину подсудимых недоказанной и просила оправдать их. В декабре того же года приговор им был отменен, а дело возвращено на новое рассмотрение. Кассационная инстанция сократил срок Хамидову на два месяца, а Исмаилову оставила без изменения. Адвокат Исмаилова оспорил приговор в Верховном суде Российской Федерации, но жалоба была оставлена без рассмотрения.

Замоскворецкий суд вынес 29 января приговор бывшему старшему следователю московского главка Следственного комитета России Левону Агаджаняну. Он признан виновным в фальсификации доказательств (статья 303 УК РФ) при расследовании обстоятельств перестрелки в "Москва-Сити" в 2017 году, а также злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц (статья 299 УК РФ), пишет 29 января "Интерфакс".

Обвинение просило для Агаджаняна 20 лет колонии, а также удовлетворить иск на сумму 20 миллионов рублей, который заявил офицер Росгвардии Дмитрий Якобсон - один из пострадавших. Подсудимый попросил суд назначить ему "разумный срок", так как он "ничего не брал и никому ничего не передавал". Суд приговорил его к 11 годам колонии общего режима и лишил звания майора юстиции. Кроме того, иск Якобсона удовлетворен на сумму семь миллионов рублей. В качестве обеспечительной меры суд оставил под арестом две иномарки Агаджаняна, информирует "Коммерсант".

Отметим, что, согласно данным следствия, Агаджанян сфальсифицировал материалы дела о перестрелке и использовал свои должностные полномочия для того, чтобы квалифицировать действия Магомеда Исмаилова как хулиганство. Он обвинил в развязывании стрельбы в "Москва-Сити" сотрудников Росгвардии и чоповцев, в том числе погибшего охранника Платона Койду. Телохранители Юшваева были признаны потерпевшими по делу. Лишь после вмешательства Генпрокуратуры и передачи материалов следствия в центральный аппарат СКР наступил перелом. Дело в отношении силовиков было прекращено, а телохранители стали обвиняемыми, информирует ТАСС.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.