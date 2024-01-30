Главврач махачкалинской поликлиники арестована по делу о взятках

30 января 2024, 03:05

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В Махачкале до 29 марта арестована главврач одной из городских поликлиник. Она подозревается в получении взяток с горожан за оформление документов в бюро медико-санитарной экспертизы.

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия об аресте главного врача одной из местных поликлиник.

Главврач подозревается в совершении преступления по пунктам "а" и "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере). По данным следствия, она участвовала в преступной группе, которая получала взятки от граждан за составление и последующее направление документов в бюро медико-санитарной экспертизы, где оформлялась инвалидность или продлевалась имеющаяся, пишет 29 января РГВК "Дагестан".

Подозреваемая арестована на два месяца, до 29 марта, пишет "Молодежка" со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

"Кавказский узел" также писал, что в августе прошлого года в Дагестане был арестован бывший глава бюро медико-санитарной экспертизы республики Магомед Махачев, по данным следствия, он предложил полицейскому взятку. Ранее он был приговорен к семи с половиной годам заключения по делу о получении взятки в крупном размере, но наказание было заменено на принудительные работы.

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