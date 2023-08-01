Магомед Махачева арестован при передаче взятки

01 августа 2023, 01:07

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В Дагестане арестован до 28 сентября бывший глава бюро медико-социальной экспертизы республики Магомед Махачев, которому ранее суд заменил часть наказания принудительными работами. По данным следствия, он предложил полицейскому взятку.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая стало известно, что суд заменил на принудительные работы часть наказания бывшему руководителю главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеду Махачеву. 7 июня 2021 года он был приговорен к 7 годам и 6 месяцам заключения по делу о получении взятки в крупном размере. На смягчение наказания Махачеву резко отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, который заявил, что оно противоречит идеям справедливости и неизбежности наказания.

Руководитель дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомед Сулейманов был задержан 17 августа 2018 года в аэропорту Махачкалы. Он был заподозрен в хищении 210 миллионов рублей. По версии следствия, Сулейманов создал из числа своих подчиненных и других лиц преступное сообщество. В частных медицинских клиниках получались поддельные документы, и деньги фонда через аффилированные страховые компании перечислялись за услуги врачей, которые в действительности не оказывались. 5 июля 2022 года суд полностью оправдал Сулейманова. Суд в Махачкале постановил восстановить его в должности, передал 12 мая "Интерфакс".

Бывший руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Дагестану Магомед Махачев арестован, пишет 31 июля ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

По данным следствия, Махачев нарушил режим пребывания в исправительном учреждении, не явившись на рабочее место. Дабы скрыть этот факт, он предложил ответственному оперуполномоченному взятку в размере 200 тысяч рублей, при передаче которой Махачева и задержали, сообщает РИА "Дагестан".

Суд избрал Махачеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок месяц и 28 суток, то есть до 28 сентября. Он взят под стражу в зале суда.

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