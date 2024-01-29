Снят запрет на проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге

29 января 2024, 15:55

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Отменен запрет на проезд большегрузных машин через пункт пропуска "Верхний Ларс" после расчистки автотрассы на территории Грузии.

Как писал "Кавказский узел", утром 27 января движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге было запрещено из-за снегопада. 28 января был снят запрет на проезд легковых машин и автобусов, но для большегрузов трасса осталась закрытой.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Сегодня с 14.15 мск разрешено движение всех видов транспорта на участке Владикавказ – Ларс в обоих направлениях, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения смягчены "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии", отмечается в публикации в телеграм-канале ведомства.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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