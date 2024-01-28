28 января 2024, 17:42

Смягчены ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Снят запрет на проезд легковых машин и автобусов по Военно-Грузинской дороге, для большегрузов трасса осталась закрытой.

Как писал "Кавказский узел", утром 27 января движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге было запрещено из-за снегопада.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

С 15.30 мск разрешено движение легковых машин и автобусов на участке Владикавказ – Ларс в обоих направлениях, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения смягчены "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии", отмечается в публикации в телеграм-канале ведомства.

На участке Гудаури – Коби Военно-Грузинской дороги запрещено движение автомобилей с прицепами и полуприцепами, сообщил сегодня Департамент автодорог Грузии. "Движение прицепов и полуприцепов запрещено из-за гололеда", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс", "Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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