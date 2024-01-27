Грузовик на Военно-Грузинской дороге. Фото: пресс-служба МЧС https://26.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4627696

27 января 2024, 10:36

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге запрещено из-за снегопада, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 января движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было запрещено из-за ухудшения погоды.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение транспорта по Военно-Грузинской дороге запрещено с сегодняшнего утра, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств <…> запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", – отметило ведомство в своем телеграм-канале.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снегопад, температура воздуха составляет -4 градуса, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 28 января также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -6 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс", "Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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