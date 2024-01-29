29 января 2024, 07:37

Военный из Адыгеи осужден за самоволку

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Контрактник Кирилл Ганичев в сентябре прошлого года уехал из воинской части и спустя десять дней был остановлен в Майкопе сотрудниками военной комендатуры. По его словам, он хотел отдохнуть. Суд признал его виновным в самовольном оставлении части и приговорил к двум с половиной годам колонии строгого режима.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в Уголовный кодекс РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, отметили правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Майкопский гарнизонный суд осудил военнослужащего Кирилла Ганичева за самовольное оставление воинской части (часть 3.1 статьи 337 УК РФ), пишут 28 января "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, указано, что Ганичев, проходящий военную службу по контракту, 10 сентября 2023 года, "желая временно отдохнуть от прохождения военной службы", уехал из воинской части в поселке Краснооктябрьском в Майкоп, где "проводил время по своему усмотрению" до 21 сентября. Его доставили сотрудники военной комендатуры в военную комендатуру Майкопского гарнизона, "чем незаконное пребывание Ганичева вне военной службы было окончено".

Ганичев свою вину признал, заявив, что просто хотел отдохнуть от служебных обязанностей. Смягчающим обстоятельством суд также признал "добровольное поступление на военную службу в период проводимой Российской Федерацией специальной военной операции". Однако нашлись и отягчающие обстоятельства - у него оказалась непогашенная судимость.

Суд приговорил его к лишению свободы на два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Примечание:

"Контрактник на Кубани приговорен к реальному сроку за самоволку", "Житель Ставропольского края осужден за самоволку", "Мобилизованный житель Кубани осужден за самоволку и кражу".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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