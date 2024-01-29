Затягивание увольнения мэра Карачаевска признано незаконным

29 января 2024, 05:44

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Верховный суд Карачаево-Черкесии удовлетворил иск прокуратуры к властям Карачаевска из-за проволочек с увольнением бывшего главы города Альберта Дотдаева. Ведомство требовало уволить его еще в 2021 году, но с поста Дотдаев ушел по собственному желанию лишь в 2022 году.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле 2021 года прокуратура потребовала досрочной отставки мэра Карачаевска. Ведомство заявило, что вопреки законодательству Альберт Дотдаев имеет счет в иностранном банке, а также допустил другие антикоррупционные нарушения. Однако Дотдаев уволился с поста главы Карачаевска по собственному желанию только 1 апреля 2022 года.

Верховный суд Карачаево-Черкесии удовлетворил иск республиканской прокуратуры и прокурора Карачаевска к главе Карачаевского городского округа, думе Карачаевского городского округа и народному собранию республики из-за затягивания увольнения бывшего главы города Альберта Дотдаева, пишут 28 января "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, говорится, что прокурор Карачаевска обратился в суд с административным иском о признании действий думы Карачаевского городского округа о признании незаконными действий городских властей, которые не сочли нарушения Дотдаевым антикоррупционного законодательства основанием для его освобождения от занимаемой должности и увольнения в связи с утратой доверия.

Суд отмечает, что отставки Дотдаева удалось добиться лишь спустя год после внесения представления. Прокуратуры трижды обращалась в суд с иском о незаконности действий городской думы. В марте 2022 года Карачаевский городской суд удовлетворил иск ведомства, но Верховный суд республики отменил это решение. Во второй раз иск прокуратуры отклонил уже суд первой инстанции, но апелляция отправила его на новое рассмотрение. Дело дошло до Верховного суда республики вновь, иск был удовлетворен.

Комментариями Дотдаева и его официальных представителей по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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