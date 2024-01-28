Мобилизованный из Краснодара приговорен к лишению свободы за оставление части

28 января 2024, 23:50

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Южный окружной военный суд утвердил приговор в семь лет и пять месяцев лишения свободы мобилизованному Евгению Гольцману.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в Уголовный кодекс РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, отметили правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Евгений Гольцман был осужден за два эпизода побега из части и кражу, сообщили сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из судебного определения, опубликованного на сайте суда, 22 июля 2023 года он во второй раз сбежал из войсковой части, куда был прикомандирован во время следствия по первому побегу и был задержан спустя две недели.

В ходе процесса Гольцман рассказал, что при мобилизации скрыл от сотрудников военкомата наличие судимости (в 2018 году он был осужден на два с половиной года за грабеж и угрозу убийством). В сентябре 2023 года Гольцман обратился к президенту Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, а в случае назначения не связанного с лишением свободы наказания пообещал отправиться в зону СВО, однако приговор ему оставлен в силе.

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