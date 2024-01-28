Борцы из Дагестана завоевали шесть золотых медалей на Кубке Ярыгина

28 января 2024, 22:50

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Сборная России выиграла общекомандный зачет на международном турнире по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина, который завершился в Красноярске, шесть из девяти российских золотых медалей у мужчин выиграли спортсмены из Дагестана. Еще одно "золото" завоевал спортсмен из Чечни, также золотую медаль завоевал выступающий за Ханты-Мансийский автономный округ выходец из Северной Осетии.

Победителями турнира среди россиян у мужчин стали Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Курбан Шираев (до 70 кг), Халид Яхиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Зелимхан Хизриев (до 125 кг).

Кроме того, спортсмены республики завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 9 бронзовых медалей. Также золотую медаль завоевал выходец из Дагестана Магомедахабиб Кадимагомедов, выступающий за сборную Беларуси.

В соревнованиях женщин "бронзу" завоевала дагестанская спортсменка Милана Дадашева.

Судя по чемпионскому подиуму, это был выездной Чемпионат Дагестана, иронизировало издание "Черновик", комментируя итоги турнира.

Отметим, что одно "золото" завоевал выступающий за Чечню Халид Яхиев.

Выступающий за Ханты-Мансийский автономный округ Артур Найфонов выходец из Северной Осетии также завоевал «золото», борцы из Северной Осетии Давид Баев (74 кг) и Арсалан Багаев (86 кг) стали серебряными призерами ярыгинского турнира.

Соревнования запомнились возвращением на ковер двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева. В сентябре 2023 года 27-летний спортсмен повредил шею во время чемпионата мира в Белграде и с тех пор восстанавливался от травмы, информирует издание "Советский спорт".

"Кавказский узел" сообщал, что в 2021 году Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе.

"Все, думаю, видели, как публика скучала по моей борьбе, я пользуясь случаем хочу поблагодарить всех, кто за меня болел. Травма позади, прошла операция, реабилитация, три сбора, на последнем из них я себя чувствовал очень хорошо. Провёл хорошие четыре схватки перед чемпионатом Европы через две недели", - сказал Садулаев в эфире ТНТ.

В общей сложности на счету россиян (мужчин и женщин) 15 золотых, 10 серебряных и 28 бронзовых медалей. На втором месте в медальном зачете расположилась команда Монголии (4-7-2), тройку лучших замкнула сборная Белоруссии (1-2-1)., информирует ТАСС.

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