Карабахские депутаты приветствовали требования участников европейской акции в поддержку армян

28 января 2024, 03:00

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В 14 странах Европы проходят мероприятия в поддержку Нагорного Карабаха и его жителей. Депутаты парламента Нагорного Карабаха выразили благодарность участникам акций и поддержали их требования осудить действия азербайджанских властей.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты. За два месяца лишь 735 человек из более 100 тысяч карабахских беженцев подали заявки на получение армянского гражданства. Свидетельство о временной защите, которое приравнено к статусу беженца, получили более 53 тысяч переселенцев.

Общеевропейское движение "Европейцы во имя Арцаха" проводит 27-28 января серию мероприятий в поддержку жителей Нагорного Карабаха. Мероприятия проходят в более чем 50 городах 14 европейских стран - Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Франции, Германии, Греции, Румынии, Испании, Швеции, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании и на Кипре. Цель мероприятий - осудить политику Азербайджана в отношении жителей Нагорного Карабаха; ввести индивидуальные санкции в отношении военно-политического руководства Азербайджана; освободить всех пленных, находящихся в Азербайджане; оказать давление на Баку, чтобы исключить любые агрессивные действия против Армении; помочь Армении в оказании помощи переселенцам, пишет News.am.

Парламент Нагорного Карабаха, который в настоящее время действует в Армении, прокомментировал акции "Европейцев во имя Арцаха". «В ходе акций, шествий граждане стран-членов Европейского Союза и Совета Европы выступят с призывом к главам своих государств и руководству Европейского Союза четко осудить геноцидальную политику Азербайджана в отношении коренного армянского населения Арцаха (Нагорного Карабаха), принять санкции против военно-политического руководства Азербайджана, причастного к незаконной блокаде Лачинского коридора, нарушениям режима прекращения огня, теракту 19 сентября и этническим чисткам коренного армянского населения Арцаха (Нагорного Карабаха). Также призывают заставить Азербайджан немедленно освободить всех армянских пленных, мирных заложников и военнопленных, захваченных и руководство Арцаха (Нагорного Карабаха), похищенных в конце сентября 2023 года, содействовать установлению реальных гарантий международной безопасности, предоставив коренному армянскому населению Арцаха (Нагорного Карабаха) возможность реализовать свое неотъемлемое право на возвращение на родину, поддержать право Арцаха (Нагорного Карабаха) на самоопределение», - уточнил ответственный по связям с общественностью парламента Нагорного Карабаха.

В обращении парламента Нагорного Карабаха отмечается, что «фракции Национального Собрания Республики Арцах (Нагорный Карабах), выражая чувства арцахских армян, находящихся в трудной и сложной ситуации, выражают благодарность от имени вынужденных переселенцев за заботу и готовность оказать поддержку, проявленную сотнями европейских организаций».

Нагорно-карабахские парламентарии выразили благодарность «всем европейским друзьям, которые долгое время защищали право народа Арцаха (Нагорного Карабаха) на самоопределение и построение суверенного государства», и добавили, что «возвращение народа Арцаха на Родину должно быть подкреплено гарантиями международной безопасности».

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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