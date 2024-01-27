Экологи разъяснили риски от передачи государству акций Lydian Armenia

27 января 2024, 21:22

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Участие государства в компании Lydian Armenia не снижает риски разработки Амулсарского месторождения, что ставит под угрозу существование курорта Джермук, указали экологи. Разработка рудника лишит дохода людей, занятых в туристическом бизнесе, и приведет к миграции населения, опасаются местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", 18 января правительство Армении сообщило о передаче в собственность государства 12,5% акций Lydian Armenia. Представители экологических и правозащитных организаций раскритиковали это решение, указав на риски разработки Амулсарского месторождения, нарушения армянского законодательства и международных обязательств.

С 2014 года жители Джермука протестуют против разработки Амулсарского месторождения. Активисты ранее заявляли, что нехватка информации о проекте разработки месторождения ставит под сомнение выводы проведенной ранее экологической экспертизы. Они требовали провести новую экспертизу золотодобычи. В декабре 2021 года Следком Армении заявил, что не выявил злоупотреблений при выдаче разрешительных документов на эксплуатацию Амулсарского месторождения. 22 февраля 2023 года власти Армении приняли решение возобновить эксплуатацию рудника "Амулсар", против работы которого долгое время выступали экологи и местные жители.

Законов, регулирующих передачу акций частной компании государству не существует, заявила корреспонденту "Кавказского узла" глава организации «Эколур», эколог Инга Зарафян.

По ее словам, проблема заключается в том, что детали сделки неизвестны. "Прежние основные инвесторы компании Lydian Armenia, IFC и ЕБРР, в лице которых компания имела влиятельный зонтик, отказались от участия после того, как армянские общественные организации озвучили риски разработки золотоносного рудника, в том числе экономические, которые приведут к уничтожению курортного города Джермук", - отметила она.

Сегодня правительство берет на себя ответственность за экологические риски, добавила эколог. "Все риски были неоднократно представлены, в том числе компанией ELARD, которую правительство наняло для оценки. В результате сделки правительство стало тем зонтиком, которым были IFC и ЕБРР. Причем долевое участие почти что тоже", - подчеркнула Зарафян.

Эколог напомнила, что прежде Lydian Armenia была лишена возможности обращения в Арбитражный суд. После передачи доли компании в собственность государству, по ее словам, перед компанией зажгли зеленый свет. "Непонятно почему правительство идет на экономические, экологические и социальные риски. Необходимо добиться, чтобы правительство отозвало свое решение. Правительство должно осознать, что риски намного выше, чем прибыль", - сказала она.

Амулсарский проект разработки месторождения золота в апреле 2014 года был вынесен на общественные слушания. Инициатор разработок, компания Lydian International, заявила, что добыча золота окажет минимальное воздействие на экологию. В феврале 2019 года правительство Армении выделило около 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки месторождения золота в Амулсаре. Международная экспертная группа сочла минимальными риски для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения, заявил Следком Армении 14 августа 2019 года. Это заявление жители города Джермук встретили акциями протеста.

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Член Армянского экологического фронта Левон Галстян считает, что участие государства не снижает риски разработки Амулсарского месторождения. "Все обстоятельства остаются прежними. Ничего не изменилось. Все, что было доказано – доказано, все, что подозрительно – вызывает подозрения, что же оценили неполноценно – остается неполноценным. 12,5% акций в собственности государства не могут развеять риски. Все риски остаются прежними. Более того, добавился еще риск. Долевое участие возлагает на правительство обязательство, как акционера, теперь компания обратится в Арбитражный суд, чего не могла до сих пор", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Член Палаты адвокатов Армении, юрист Назели Варданян назвала решение правительства о передаче в собственность государству 12,5% акций незаконным. По ее словам, проект договора не был опубликован ни на сайте правительства, ни сайте компании. "Во-первых, проект договора не был опубликован. Неизвестно, от кого правительство получило в собственность акции? От компании Lydian international, которую канадский суд признал банкротом, и чье имущество было передано кредиторам? Даже если эту компанию перерегистрировали, у нее нет акций, которые можно передать кому-либо. 100% Lydian Armenia принадлежит Lydian international, а имена компаний, которым было передано имущество Lydian international, не указываются в решении. Кроме того, акции Lydian international вывели из канадской биржи в Торонто. Их последняя стоимость была 0,015 центов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пашинян также должен пояснить, как были развеяны опасения эксплуатации рудника, добавила адвокат. "Не было проведено нового аудита, не проводилась новая оценка рисков. Какие гарантии, что Азербайджан не будет обстреливать рудник в случае новой агрессию в направлении Джермука, как это было в сентябре 2022 года? Недавно правительство перенесло завода в Ерасхе. А гору куда перенесут?", - задалась вопросом Варданян.

Долевое участие государства не может иметь плюсы, когда армянское общество выступает против эксплуатации рудника, отметил политический аналитик Армен Ованнисян.

"Да и вообще, непонятна логика государственного капитализма. Другое дело, если власти объявят недра страны достоянием народа, законодательно закрепив участие государства в компаниях, которые занимается добычей ископаемых". - подчеркнул Ованнисян. По его мнению, в таком случае речь может идти не о 12,5% акций, а о "куда более серьезной доле".

Но такие решение создают неравные условия для представителей бизнеса, утверждает он. "На днях государству таже передали 20% акций сотового оператора MTS Armenia. Всего на армянском рынке три оператора сотовой связи. Сомнительно, что к остальным двум будет одинаковое отношение. Нет гарантий, что государство не станет использовать свои рычаги для создания благоприятных условий для своей компании", - пояснил Ованнисян

Гагик Григорян занимается производством молочной продукции, живет в селе Гндеваз, которое расположен в непосредственной близости от горы Амулсар.

"В 2014 года у нас была коровья ферма, коров пасли на склонах горы Амулсар. Но после начала строительства на руднике, корова перестала есть траву, покрытую слоем пыли, пить загрязненную воду. Вынуждено перестал заниматься скотоводством. После того, как рудник закрылся, у нас продажи молочной продукции выросли. А тогда не покупали, в том числе из-за соседства с месторождением, в котором урана больше, нежели золота. Люди опасались нашей продукции", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Владелец гостиницы в Джермуке Генрик Саркисян отметил, что постояльцы неоднократно заявляли, что в случае эксплуатации месторождения перестанут ездить в Джермук. По его словам, наличие рудника приведет к закрытию оздоровительного курорта, а также миграции местного населения.

"Когда на руднике шло строительство, взрывали для прокладки дорог, по всему Джермуку лежал слой пыли. В случае разработки на городе будет поставлен крест. Джермук был построен как оздоровительный курорт. В государственных структурах – школе, администрации – работает малая часть жителей курортного города. 90% жителей города связаны с оздоровительным бизнесом – санаториями, гостиницами и туристическими компаниями. Если их не будет, перестанут действовать служба такси, магазины и рестораны. Все взаимосвязано друг с другом. Люди лишатся своего дохода, не говоря уже об экологической катастрофе", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Саркисян напомнил, что золото нашли еще в советское время в 1950-е годы. "Но тогда власти не стали гнаться за сиюминутной прибылью, понимали, что курортный город будет приносить прибыль на протяжении десятилетий, а золото добывать смогут в течение нескольких лет, а после закрытия рудника с последствиями не удастся справиться столетиями", - заключил житель Джермука.