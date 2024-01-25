Экологи потребовали отменить передачу государству акций Амулсарского месторождения

25 января 2024, 20:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передача в собственность государства 12,5% акций Lydian Armenia недопустима, учитывая риски разработки Амулсарского месторождения, нарушений армянского законодательства и международных обязательств, заявили представители экологических и правозащитных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля 2023 года стало известно, что власти Армении приняли решение возобновить эксплуатацию рудника "Амулсар", против работы которого долгое время выступали экологи и местные жители. Власти Армении должны отменить свое решение о возобновлении его эксплуатации, а прокуратура провести проверку результатов экспертизы о воздействии рудника на окружающую среду, заявили представители 22 армянских общественных организаций и экологи.

С 2014 года жители Джермука протестуют против разработки Амулсарского месторождения. Активисты ранее заявляли, что нехватка информации о проекте разработки месторождения ставит под сомнение выводы проведенной ранее экологической экспертизы. Они требовали провести новую экспертизу золотодобычи. В декабре 2021 года Следком Армении заявил, что не выявил злоупотреблений при выдаче разрешительных документов на эксплуатацию Амулсарского месторождения.

Свыше 100 правозащитных и экологических организаций потребовали отменить решение правительства от 18 января о передаче в собственность государства 12,5% акций компании Lydian Armenia, передает корреспондент "Кавказского узла".

Недопустимо называть передачу 12,5% акций правительству выгодой для народа, в то время, когда жители прилегающих общин, в частности курортного города Джермук, высказались против эксплуатации рудника, а свыше 30 тысяч подписей, которые собрала петиция с требованием прекратить разработку месторождения, показала более широкую общественную защиты Амулсара, сказано в заявлении правозащитных и экологических организаций.

Авторы заявления напомнили, что армянские и международные эксперты и ученые указали на экологические, социальные и экономические риски эксплуатации Амулсарского месторождения.

"Были проигнорированы последствия длительного загрязнения из-за кислотного дренажа водных ресурсов, питающих озеро Севан, реки Арпа и Воротан, водохранилища Кечут и Спандарян, а также подземных вод. Был проигнорирован факт наличия радиоактивных веществ – урана, тория, радона – и риски загрязнения радиоактивной пылью окружающей среды. Были проигнорированы риски циановой технологии [добычи золота], запрещенной во многих странах. Не были также учтены риски прохождения линии соприкосновения близ Джермука, и повреждение хвостохранилищ в результате обстрелов станут причиной экологической катастрофы. Не были учтены риски оздоровительного курорта Джермук, а также негативные последствия минеральной воды "Джермук", нарушены положения Бернской конвенции о дикой природе", - отмечено в нем.

Секретариат Бернской конвенции призвал армянские власти остановить работы, связанные с Амулсарским месторождением, сообщила 7 декабря 2023 года организация "Эколур".

Эксплуатация Амулсарского месторождения изначально была следствием сомнительных решений, считают авторы заявления. "В частности, власти приняли решение о переносе растений из Красной книги Армении, изменили допустимую норму наклона дорог месторождений, что позволило Lydian Armenia сэкономить около 100 миллионов долларов, был нарушен меморандум, заключенный между правительством и золотодобывающей компанией, об инвестициях в размере пяти миллионов долларов в Джермуке", - говорится в нем.

По словам авторов, армянские власти проигнорировали призыв секретариата Бернской конвенции, а также отчеты международных организаций FIDH и CEE Bankwatch о коррупционных рисках эксплуатации месторождения, а также судебных преследований в отношении экологических активистов. "Мы требуем признать недействительным решение о передаче в собственность государства 12,5% акций Lydian Armenia, учитывая риски разработки Амулсарского месторождения, нарушения как армянского законодательства, так и обязательств в соответствии с международными конвенциями", - сказано в заключении.

Переход 12,5% акций в собственность государства означает участие народа в проекте, привело слова Никола Пашиняна армянского премьера Verelq.am.

Заявление подписали Антикоррупционный центр Transparency International, Хельсинкская Ассоциация Армении, Ванадзорский офис Хельсинской гражданской ассамблеи, Клуб журналистов «Аспарез», Ереванский пресс-клуб, Центр медиа инициатив, Комитет по защите свободы слова, «Защита прав без границ», Центр исследований прав человека, «Эколур», Армянский экологический фронт, «Зеленая Армения», Центр общинной мобилизации и содействия, Коалиция химической безопасности. К правозащитным и экологическим организациям присоединились также около трех десятков гражданских активистов.

Амулсарский проект месторождения золота в апреле 2014 года был вынесен на общественные слушания. Инициатор разработок, компания Lydian International, заявила, что добыча золота окажет минимальное воздействие на экологию. В феврале 2019 года правительство Армении выделило около 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки месторождения золота в Амулсаре. Международная экспертная группа сочла минимальными риски для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения, заявил Следком Армении 14 августа 2019 года. Это заявление жители города Джермук встретили акциями протеста.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.