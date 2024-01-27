27 января 2024, 07:02

Подтверждена гибель на Украине военного из Ростова-на-Дону

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Даниил Османов из Ростова-на-Дону погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 378 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 27 января стало известно о гибели на Украине Андрея Варванина из хутора Недвиговка. Он стал, по меньшей мере, 377 жителем Ростовской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Житель Ростова-на-Дону Даниил Османов погиб в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщила 15 января администрация местной школы №10 на ее странице в соцсети "ВКонтакте". В сообщении уточняется, что Османов был выпускником учебного заведения.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 378 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в военной операции", "Ефрейтор из Ростовской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух военных из Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 января 2024, 06:09

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    В хуторе Недвиговка открыта мемориальная доска памяти Андрея Варванина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава Мясниковского района Ростовской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 377 военных из Ростовской области.

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