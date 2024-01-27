Путин одобрил продажу бывших угольных шахт Рината Ахметова в Ростовской области

27 января 2024, 06:09

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Президент России Владимир Путин подписал указ о продаже московскому акционерному обществу двух угольных предприятий в Ростовской области, которые ранее принадлежали украинскому олигарху Ринату Ахметову. Решение принято на основании указа о применении специальных экономических мер в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств.

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил сделку по продаже 100% акций двух угольных предприятий в Ростовской области, которые принадлежали украинскому олигарху Ринату Ахметову.

В распоряжении президента, опубликованном на портале правовых актов, говорится, что акционерному обществу "Лучшее решение" разрешено совершить сделки по приобретении 100 процентов акций "акционерных обществ "Донской антрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская", принадлежащих Фабселл Лимитед (Fabcell Limited)". Распоряжение называется "О специальном решении о совершении сделок акционерным обществом "Лучшее решение". Оно подписано 25 января.

Также в распоряжении отмечается, что разрешение дано в соответствии с пунктом 5 указа президента от 5 августа 2022 года №520 о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

"Шахтоуправление "Обуховская" управляет одноименной шахтой, а также обогатительной фабрикой, она была введена в эксплуатацию в 1978 году, находится в городе Зверево. Промышленные запасы угля оцениваются в 44,4 миллиона тонн. АО "Донской антрацит" управляет шахтами "Дальняя" и "№410". Промышленные запасы их оцениваются в 24,6 и 16,4 миллиона тонн соответственно. Находятся в Гуково, пишет 26 января специализированный портал "Нефтегаз".

Упомянутые предприятия были приобретены украинским энергохолдингом ДТЭК, принадлежащим олигарху Ринату Ахметову, в 2012 году. Затем они были несколько раз перепроданы, по состоянию на март 2022 года их владельцем стал Fabcell Limited, который связывается с бывшим президентом "Лукойла" и "Славнефти" И. Халиловым. Последний, впрочем, отрицал свое отношение к этим активом в 2023 году. Украинские СМИ связывали Fabcell Limited с Вадимом Новинским - бизнес-партнером Рината Ахметова

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2023 года Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым доли акционерного общества "Данон Россия" и общества с ограниченной ответственностью "Балтика", которые принадлежали иностранным компаниям, перешли во временное управление Росимущества. Президентом "Балтики" стал предприниматель осетинского происхождения Таймураз Боллоев, а "Данон Россия" возглавил племянник главы Чечни, вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. Позднее он также возглавил ключевую "дочку" французской компании в Российской Федерации "Данон Трейд".

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