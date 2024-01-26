Госдума приняла поправки Кадырова к закону об экстремистских материалах

26 января 2024, 05:50

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Депутаты Госдумы одобрили поправки в федеральный закон о противодействии экстремизму, предложенные чеченским парламентом по инициативе Кадырова. Законопроект, целью которого заявлена защита религиозной литературы от неоправданных запретов, принят вопреки первоначальному критическому заключению правового управления Госдумы.

Как писал "Кавказский узел", в конце января 2023 года парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете признавать экстремистскими материалами канонические исламские и христианские тексты. Авторы законопроекта пояснили, что причисление таких текстов к запрещенной литературе возмущают верующих. Первоначально законопроект встретил критику в правовом управлении Госдумы, которая в 2017 году уже рассматривала аналогичное предложение и отклонила его. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, в свою очередь, указали, что инициатива Грозного сомнительна и не приведет к уменьшению количества подобных дел.

В августе 2022 года Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари" 1 в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как сборник является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". Координационный центр мусульман Северного Кавказа предложил расширить список религиозной литературы, которая не может быть отнесена к экстремистским материалам. Весной 2023 года Кассационный суд отменил запрет издания "Сахих аль-Бухари".

О том, что предложенные им поправки в федеральный закон о противодействии экстремизму приняты Госдумой сам Рамзан Кадыров написал вечером 25 января в своем Telegram-канале. Он напомнил, что парламент Чечни внес законопроект в Госдуму этот законопроект по его личной инициативе.

По мнению Кадырова, принятые поправки обеспечат “более объективное рассмотрение дел”, которые касаются значимых религиозных материалов, не имеющих отношения к экстремистской деятельности.

“Принятый Федеральный закон предусматривает изменение подсудности такой категории дел. Теперь они будут рассматриваться непосредственно судами субъектов РФ. Кроме того, в процессе будут задействованы правообладатели, издатели и авторы соответствующих материалов. Еесли подается иск о признании религиозного материала экстремистским, суд обязан привлечь специалиста с соответствующими знаниями. Это позволит учитывать особенности и контекст религиозных убеждений”, - говорится в публикации Кадырова.

Законопроект 25 января прошел третье, окончательное чтение в Госдуме. Сейчас дела об экстремистских материалах рассматривают районные суды, но после вступления в закона в силу их будут рассматривать высшие судебные инстанции регионов - краевые, областные, республиканские верховные суды, а также суды городов федерального значения, отмечается в публикации "Парламентской газеты".

Решение о запрете издания "Сахих аль-Бухари" в России принял Лаишевский суд Татарстана в декабре 2021 года, а в июле 2022 года Верховный суд Татарстана оставил решение в силе. Экстремистским материалом признано печатное издание, за исключением содержащихся в нем сур, аятов и цитат из Корана, пояснила Генпрокуратура, указав, что переводчик Абдулла Нирша допустил "серьезные искажения канонического текста". Спор вокруг запрета конкретного издания "Сахих аль-Бухари" может быть связан с личностью главы издательства "Умма" Асламбека Эжаева, осужденного на длительный срок, предположил ранее доктор исторических наук, арабист и исламовед Дмитрий Микульский.

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