Два грузинских активиста арестованы на фоне протестов против задержаний

25 января 2024, 17:59

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Суд арестовал лидеров движения Khma Акакия Чикобаву и Георгия Хасаю, которые обвиняются в повреждении автомобиля судебных приставов в ходе акции против выселения семьи в Тбилиси. Решение было вынесено на фоне акции протеста членов движения и студентов, которые требовали освободить задержанных.

Как сообщал "Кавказский узел", лидеры движения Khma ("Голос") Георгий Хасая и Акакий Чикобава после задержания в Тбилиси заподозрены в повреждении автомобиля и остаются под стражей. Остальные 18 задержанных в ходе акции протеста против выселения семьи на улице Кекелидзе освобождены, некоторым суд назначил штрафы.

23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть действующее законодательство. МВД отчиталось, что на акции протеста два человека были задержаны за повреждение автомобиля судебных приставов, 18 человек - за неповиновение полицейским. Также после требований правозащитников начато расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями силовиками во время принудительного выселения семьи.

Георгий Хасая и Акакий Чикобава арестованы по обвинению в групповом повреждении или уничтожении предмета общественно опасным способом (подпункт «в» части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Грузии). Адвокаты обвиняемых предлагали не отправлять подсудимых в СИЗО — в качестве альтернативы они предлагали судье внести залог в размере 2000 лари (около 750 долларов США) и представили список тех, кто согласился поручиться за Хасая и Чикобава, сообщило сегодня издание Publika. По версии обвинения, Национальное исполнительное бюро понесло ущерб в размере 3380 лари из-за повреждения автомобиля ответчиками. По словам Акакия Чикобава, он признает вину лишь частично, то есть признает факт, но не признает, что преступление было совершено группой, сообщила Netgazeti. Решение об аресте было вынесено на фоне акции протеста, которую проводило во дворе Тбилисского городского суда движение Khma ("Голос"). Поддержать преподавателя Тбилисского государственного университета Акакия Чикобаву пришли и его студенты. Акакию Чикобаве около 30 лет, он пользуется большим уважением студентов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" лектор университета Ильи Гия Готуа.

Студенты подписали петицию с требованием освобождения. "Акакий Чикобава для нас выдающийся лектор – не только потому, что его лекции отличались глубиной, энергией и юмором, но и потому, что он всегда готов поддержать тех, кто в этом жизненно нуждается – выселенного студента, бастующего работника. Мы солидарны с теми, кого депортируют из последнего приюта, и мы солидарны с теми, кто не сидит сложа руки и заявляет о гражданском неповиновении ужасающему выселению", - заявили авторы петиции. Они отметили, что если Акакий Чикобава и другие задержанные во время выселения не будут освобождены, это приведет к масштабным протестам студентов. По данным телекомпании "Формула", документ подписали 177 человек.