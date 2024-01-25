25 января 2024, 17:59
Два грузинских активиста арестованы на фоне протестов против задержаний
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Суд арестовал лидеров движения Khma Акакия Чикобаву и Георгия Хасаю, которые обвиняются в повреждении автомобиля судебных приставов в ходе акции против выселения семьи в Тбилиси. Решение было вынесено на фоне акции протеста членов движения и студентов, которые требовали освободить задержанных.
Как сообщал "Кавказский узел", лидеры движения Khma ("Голос") Георгий Хасая и Акакий Чикобава после задержания в Тбилиси заподозрены в повреждении автомобиля и остаются под стражей. Остальные 18 задержанных в ходе акции протеста против выселения семьи на улице Кекелидзе освобождены, некоторым суд назначил штрафы.
23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть действующее законодательство. МВД отчиталось, что на акции протеста два человека были задержаны за повреждение автомобиля судебных приставов, 18 человек - за неповиновение полицейским. Также после требований правозащитников начато расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями силовиками во время принудительного выселения семьи.
Георгий Хасая и Акакий Чикобава арестованы по обвинению в групповом повреждении или уничтожении предмета общественно опасным способом (подпункт «в» части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Грузии). Адвокаты обвиняемых предлагали не отправлять подсудимых в СИЗО — в качестве альтернативы они предлагали судье внести залог в размере 2000 лари (около 750 долларов США) и представили список тех, кто согласился поручиться за Хасая и Чикобава, сообщило сегодня издание Publika.
По версии обвинения, Национальное исполнительное бюро понесло ущерб в размере 3380 лари из-за повреждения автомобиля ответчиками. По словам Акакия Чикобава, он признает вину лишь частично, то есть признает факт, но не признает, что преступление было совершено группой, сообщила Netgazeti.
Решение об аресте было вынесено на фоне акции протеста, которую проводило во дворе Тбилисского городского суда движение Khma ("Голос"). Поддержать преподавателя Тбилисского государственного университета Акакия Чикобаву пришли и его студенты.
Акакию Чикобаве около 30 лет, он пользуется большим уважением студентов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" лектор университета Ильи Гия Готуа.
"Кавказский узел" также информировал, что представители властей 24 января отложили выселение из дома в Тбилиси матери-одиночки с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру. Это решение было озвучено на фоне акции протеста против выселения семьи.
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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"