Сочинцы призвали власти решить проблему с незаконной свалкой в нацпарке

25 января 2024, 09:00

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На территории нацпарка в Сочи длительное время действует свалка, которую суд признал незаконной, пожаловались местные жители. По их словам фильтраты с участка, на котором она расположена, текут на местные пляжи. Многочисленные обращения к властям не дают результатов, отметили сочинцы.

По словам председателя местного территориального общественного самоуправления (ТОС) "Колос" Анатолия Рапаева, на улице Сочинское шоссе проживают около ста человек в индивидуальных жилых домах.

"Свалку устроили в канун Олимпийских игр и сделали тут перевалочную базу. Мусор вываливают, фильтрат стекает по ручью в море, мусор формируют в брикеты и затем везут дальше в Белореченск", ­– сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители боролись со свалкой, писали письма во все инстанции, но получали лишь отписки о пересылке их заявлений из одной инстанции в другую, добавил он.

Местный житель Сергей Кириченко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он был вел переписку с властями длительное время. По итогу, когда ему не удалось добиться реакции чиновников, он переписку уничтожил.

70-летний пенсионер Юрий Михайлович рассказал, что проживает недалеко от свалки и что живет в своем доме с рождения. По его словам, до 2014 года в этом месте была хорошая экология, но после появления свалки она испортилась.

"Я родился в этих местах и живу 70 лет. Обратите внимание что свалка располагается в национальном парке Сочи, но держатели свалки, администрация и сам нацпарк это отвергают. Но как можно отвергать факты?" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он показал табличку на въезде на Сочинское шоссе, на которой написано: "Лазаревский национальный парк". Табличка показывает направление, где парк находится от основной трассы. "И вот по этому направлению по этой дороге с утра до ночи идут груженные мусоровозы. Запах стоит невозможный, шум тоже. Людям не дают жить спокойно", – пожаловался пенсионер.

Еще одна местная жительница Елена Иванова, дом которой также расположен недалеко от свалки, обратила внимание, что никаких опознавательных знаков на ограде, за которой находится свалка, нет. Грузовики с мусором отстаиваются прямо на дороге возле въезда в пансионат "Одиссея", а далее фильтрат течет на городской и санаторный пляжи, пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Лесник Максим Ремизов заявил, что сведения о том, что свалка будто бы находится на территории Нацпарка, не соответствуют действительности. "Это муниципальная земля", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он не смог пояснить почему не принимает мер по жалобам жителей, что фильтрат течет через территорию нацпарка на пляжи санатория "Одиссея" и на городской пляж.

Еще в 2018 году прокуратура района обращалась по жалобам жителей улицы Сочинское шоссе в суд и судья Николай Трухан установил 13 ноября 2018 года, что организацией ООО "СМК" нарушено природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство, которое выразилось в складировании и накопления отходов IV-V классов опасности на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0110007 :0009, расположенном по адресу: улица Сочинское шоссе, 75 "А", рассказала активистка Лазаревского района, юрист Инна Пагаева.

Суд признал действия предприятия незаконными, так как он не вывозило на утилизацию отходы. Еще в 2018 году было запрещено вывозить отходы на эту свалку. Суд обязал ответчиков освободить от отходов IV-V класса опасности этот земельный участок, добавила она.

По словам Пагаевой, прокурор подавший иск, указал, что в соответствии законом, при хранении отходов, временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке, поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от осадков и ветра, а поверхность площадки должна иметь водонепроницаемое покрытие.

Кроме того, прокурор отметил, что согласно закону, эта площадка должна иметь ливнестоки, обваловку и что согласно части 7 статьи 12 Закона № 89-ФЗ размещать отходы на объектах, не внесенных в госреестр объектов размещения отходов, запрещено.

Суд признал, что ООО "СМК" нарушило права жителей, а именно неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду и запретил предприятию принимать отходы. Вскоре ее руководство передало участок вместе со свалкой АО "Крайжилкомресурс", который продолжил принимать отходы, пояснила активистка.

Представитель АО "Крайжилкомресурс" Ирина Липина отказалась комментировать вопрос корреспондента "Кавказского узла" о том, почему не выполняется решение суда о запрете сваливать отходы на свалку.

"Кавказский узел" также писал, что сочинцы регулярно жалуются на проблему со стихийными свалками. Власти не реагируют, а оператор по вывозу мусора АО "Крайжилкомресурс" не выполняет всех взятых на себя обязательств, пожаловались горожане 8 июля 2023 года. Они отметили, что направили в ряд инстанций требование лишить это предприятие лицензии. В "Крайжилкомресурсе" признали проблему и отчитались, что внедряют технологию раздельного сбора мусора.

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