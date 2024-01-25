Пожар произошел на НПЗ в Туапсе в результате атаки беспилотника

25 января 2024, 08:03

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Минувшей ночью на нефтеперегонном заводе в Туапсе загорелась вакуумная установка. По данным источников, возгорание на НПЗ произошло в результате атаки беспилотника.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате пожара на территории нефтебазы в Туапсе жертв и пострадавших нет.

"В 04.53 [мск] пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован", – сообщил оперштаб сегодня в своем телеграм-канале.

На территории НПЗ горела вакуумная установка, отметил глава Туапсинского района Сергей Бойко, слова которого приведены в сообщении оперштаба.

Власти Кубани при этом не указали причины пожара.

По данным источников, пожар на нефтебазе начался после удара беспилотника, передал телеграм-канал Baza.

Об атаке беспилотника рассказали местные жители, отметил паблик "Justmedia.ru Новости" в соцсети "ВКонтакте".

Видео с пожаром на нефтебазе в Туапсе было опубликовано в группе "Вести РФ 24/7" во "ВКонтакте". На кадрах показано объятое пламенем оборудование нефтебазы, действия в ролике происходят в темное время суток, съемка ведется из машины, движущейся по дороге. "Беспилотник попал в вакуумную установку на Туапсинском НПЗ", – сказано в публикации.

Вместе с пожаром в Туапсе в аэропорту Сочи был объявлен план "Ковер". Воздушное пространство было временно закрыто на вылет и прилет. Из-за инцидента четыре самолета из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула были перенаправлены. Сейчас аэропорт вернулся в штатный режим, сообщил телеграм-канал "112".

"Кавказский узел" также писал, что в Краснодарском крае периодически происходят пожары на местных нефтеперерабатывающих заводах. В частности, 5 мая 2023 года на НПЗ в поселке Ильский произошел пожар после атаки беспилотника. 29 октября 2023 года пожар также произошел на Афипском НПЗ, очевидцы рассказали, что перед пожаром был слышен звук взрыва.

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